ثقافة وفنون

خالد سليم ويسرا اللوزي الأبرز، توافد نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "كولونيا" (صور وفيديو)

خالد سليم وزوجته،
خالد سليم وزوجته، فيتو

حرص عدد من الفنانين على حضور فعاليات السجادة الحمراء الخاصة بفيلم "كولونيا"، ضمن عروض مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، ومن أبرزهم الفنان خالد سليم وزوجته والفنان الشاب محمد مكاوي، بالإضافة إلى منة عدلي القيعي وزوجها يوسف حشيش، والفنانة يسرا اللوزي.

 

 

فيلم كولونيا

الفيلم المصري "كولونيا" بطولة أحمد مالك، مايان السيد، كامل الباشا، وإخراج محمد صيام.    

 

 

ينتمى فيلم كولونيا إلى نوعية الدراما العائلية الأسرية، وتدور أحداثه خلال ليلة مشحونة يُجبر فيها الأب والابن على مواجهة ذكرياتهما، وخلافاتهما، وصورتهما عن بعضهما البعض، فى محاولة لتصفية الحسابات وترميم ما كسره الزمن.

مهرجان الجونة السينمائي

 

 

مهرجان الجونة السينمائي من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور شغوف ومطلع، وتعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة السينما. 

 

 

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع السينما في المنطقة بنظرائهم الدوليين، ودعم نمو الصناعة السينمائية، وتوفير منصة لاكتشاف الأصوات والمواهب الجديدة.

 

