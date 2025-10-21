ذكرى إغراق إيلات، المدمرة التي كسرت صمت النكسة وأيقظت الكبرياء المصري

بعد 130 يومًا فقط من نكسة يونيو 1967، مساء 21 أكتوبر من العام ذاته، كانت إيلات المدمرة الإسرائيلية تقطع مياه البحر المتوسط على مقربة من سواحل بورسعيد، دون أن تدري أنها تقترب من لحظة تحول كبرى في الميزان العسكري بين مصر وإسرائيل، فما الذي حدث؟

كيف دمرت مصر إيلات ؟

أطلقت البحرية المصرية صواريخها الأولى من طراز سطح ـ سطح لتعلن أن زمن الصمت انتهى، أصابت الضربة الأولى المدمرة إصابة مباشرة، تبعتها أخرى بعد دقائق، فغاصت إيلات في أعماق المتوسط حاملةً أكثر من 40 قتيلًا و100 جريح من طاقمها، في مشهدٍ بدل صورة الجيش المصري في أعين العالم من جيش منكسر إلى جيش ينهض من كالمارد.

لم يكن الحادث مجرد انتقام عسكري، بل لحظة كبرى في الوعي القومي، فمصر التي جربت مرارة الانكسار، استطاعت أن تسمع العالم أن روحها القتالية لم تهزم، والصحف الغربية آنذاك وصفت العملية بأنها بداية جديدة للحرب في البحر، بينما كتب محللون أن تل أبيب تلقت أول صفعة استراتيجية منذ قيامها.

أما في إسرائيل، فقد عم الذهول حيث استقال عدد من القيادات البحرية، وبدأت تل أبيب حملة واسعة لتطوير منظومتها البحرية، فيما تحولت ذكرى إيلات داخل إسرائيل إلى يوم حداد عسكري طويل الأمد.

في المقابل، تحولت لدى المصريين إلى يوم فخر قومي، أعاد للجنود وللناس الثقة في أن الهزيمة لم تكن قدرًا، وأن البحر الذي طالما مثل لمصر حدّا جغرافيًا يمكن أن يكون جبهة انتصار.

إيلات، تاريخ جديد في الحروب البحرية

عالميًّا اعتبر المراقبون أن عملية إيلات دشنت عهدًا جديدًا في الحروب البحرية، حيث كانت المرة الأولى التي يستخدم فيها صاروخ بحري موجه في معركة حقيقية بنجاح كامل، لتصبح مصر أول دولة تدخل هذا النوع من التسليح إلى التاريخ العسكري.

لم ترد إسرائيل عسكريًا على الحادث مباشرة، لكنها رفعت مستوى تأهبها البحري وبدأت في ضرب أهداف مصرية لاحقًا في قناة السويس، لتبدأ معها حرب الاستنزاف التي غيرت بدورها قواعد الاشتباك في المنطقة، أما مصر فقد قرأت الرسالة بالعكس، أن المعركة لم تنتهِ، وبدأت طريق العودة بثقة وشرف من قلب الموج.

ويبقى يوم 21 أكتوبر شاهدًا على أن الإرادة قد تسبق الإمكانات، والشعوب التي تعرف كيف تنتظر اللحظة المناسبة، تستطيع أن تسترد كرامتها ولو من أعماق البحر.

