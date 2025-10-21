الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الشركة المنتحة لفيلم "صقر وكناريا" تكشف سر تأجيله لعيد الفطر

صقر وكناريا، فيتو
صقر وكناريا، فيتو

قررت الشركة المنتجة لفيلم صقر وكناريا عرض العمل بموسم عيد الفطر القادم، بعد أن كان من المفترض عرضه خلال الأشهر المقبلة.

 

وكشف أحد العاملين في العمل أن التأجيل جاء بسبب زحام الموسم الحالي، وعرض عدد من الأفلام خلال الفترة المقبلة، بجانب أن هناك بعض المشاهد الخارجية طلب مخرج العمل إعادتها ولكنها لا تضم أبطال العمل.

 

وانتهى المخرج حسين المنياوى من عملية المونتاج للمشاهد الرئيسية للعمل.

 

 أسرة فيلم “صقر وكناريا” انتهت من تصوير جميع مشاهد العمل بمنطقة الأهرامات، وجمعت المشاهد النهائية كلا من محمد إمام وشيكو.

 

وتشهد أحداث فيلم صقر وكناريا القبض على صقر الذي يلعب دوره الفنان محمد إمام في قضية سرقة، ولكن يتم تبرئته بعد مساعدة ابن عمه له والذي يلعب دوره شيكو.

وتدخل الفنانة يارا السكري في خلافات مع الفنانة يسرا اللوزي داخل أحداث فيلم “صقر وكناريا”، بسبب عملية تجميل تجريها اللوزي التي تعمل طبيبة تجميل لـ "فاشون"، وتلعب دورها السكري.

 وشهدت كواليس فيلم “صقر وكناريا” الذي يقوم ببطولته النجمان محمد إمام وشيكو تفاصيل عديدة، حيث تعرض شيكو للإصابة في يده أثناء تصوير أحد المشاهد، ولكن لم تكن الإصابة بالغة فلم يتوقف التصوير.

يلعب الثنائي إمام وشيكو شخصيتي صديقين كل منهما يريد السير في اتجاه مختلف عن الآخر، مثل “الخير والشر”. 

قصة فيلم صقر وكناريا

ويشهد فيلم صقر وكناريا الذي تشارك فيه النجمتان يسرا اللوزي ويارا السكرى وجود خلافات بينهما حيث تقوم يارا السكرى الشقيقة الصغرى ليسرا اللوزي بتوجيهها بسبب خلافات الأخيرة مع زوجها، ولم تتقبل اللوزي الأمر مما يجعلهما تدخلان في خلافات. 

 

أبطال فيلم “صقر وكناريا”

 فيلم «صقر وكناريا» من تأليف  أيمن وتار، إخراج حسين المنياوي، ويشارك فيه كل من: محمد إمام، وشيكو وانتصار بجانب يارا السكري ويسرا اللوزي. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صقر وكناريا محمد إمام شيكو اخبار الفن

الأكثر قراءة

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض 3 أصناف منها التين وارتفاع الجوافة والعنب

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 21 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

بعد أن هزت سوق الدواء المصري، اليوم الحكم في قضية إفلاس "المتحدة للصيادلة"

ترامب يبدأ في هدم جزءا من البيت الأبيض لبناء قاعة احتفالات (فيديو)

ارتفاع اليوريا المخصوص 1234 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

عودة الأجواء الصيفية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء

هجوم روسي يقطع الكهرباء عن أجزاء واسعة من شمال أوكرانيا

هو اللي ضحى، عمر كمال يعترف صراحة بسرقة أغاني ألبوم محمد فؤاد ويكشف القصة كاملة (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

4 التزامات على طالب الترخيص بإنشاء دار للحضانة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 21 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 21 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية