الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

تفاصيل أولى جلسات مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات بعد تشكيله

مجلس إدارة العامة
مجلس إدارة العامة للاستعلامات، فيتو

وجه رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الدائم والمستمر لدور الهيئة كمؤسسة وطنية تقوم بمهامها الإعلامية في الداخل والخارج، وعلى قراره الأخير بتشكيل مجلس إدارة الهيئة.


الاجتماع الأول للعامة للاستعلامات بعد تشكيله

وأكد المجلس، في اجتماعه الأول برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، تقديره للجهود التي تبذلها الهيئة في نقل صورة إيجابية عن مصر إلى الرأي العام الدولي، والرد على الدعاية المغرضة والمضللة، وتصحيح المغالطات التي تُثار في هذا الشأن.

كما أشاد المجلس بدور الهيئة كمركز للمعلومات يمد جهات الدولة بما يُنشر عنها في الخارج، فضلًا عن إطلاقها مواقع وتطبيقات إلكترونية بعدة لغات لشرح الحقائق عن مصر وسياساتها ومواقفها للعالم، إلى جانب دورها في التوعية المجتمعية من خلال مراكز الإعلام الداخلي المنتشرة بالمحافظات.

مهام الهيئة العامة للاستعلامات 

وخلال الاجتماع، قدّم ضياء رشوان عرضًا شاملًا لأعضاء المجلس حول نشاط الهيئة ومهامها وإصداراتها، واستعرض البيانات المتعلقة بإدارات الهيئة والعاملين بها، مشيرًا إلى أن تشكيل مجلس الإدارة أسهم في إثراء الهيئة بخبرات نخبة من أبرز المتخصصين في مجالات عملها، الذين تضمنهم قرار رئيس الجمهورية بتعيينهم أعضاءً في المجلس.

وعُقد الاجتماع بمقر الهيئة بمدينة نصر، برئاسة ضياء رشوان، رئيس المجلس، وبحضور:

ثريا البدوي

محمد فايز فرحات

نيفين عمر

محمد عبد الحميد فهمي

عبد المعطي أبو زيد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجلس إدارة العامة للاستعلامات الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات العامة للإستعلامات

الأكثر قراءة

أول تحرك من أوقاف الإسكندرية في محاولة سرقة مكتب بريد عبر حفر نفق من داخل مسجد

قرار عاجل ضد المتورطين في قضية شيكات المطربة بوسي

بيان عاجل بشأن تصريحات وزير العمل في برنامج "حديث القاهرة"

فالنسيا يتعادل مع ألافيس سلبيا في الدوري الإسباني

الأرصاد الجوية تعلن سقوط أمطار خفيفة على هذه المناطق

نفق من مسجد، تفاصيل محاولة سرقة مكتب بريد بالإسكندرية وصفارات الإنذار تنقذ الموقف

رويترز: انفجار يؤدي إلى جنوح ناقلة غاز في خليج عدن ومحاولات إنقاذ جارية

حكم إنفاق جزء من النذر في غير الجهة المحدد لها

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

4 التزامات على طالب الترخيص بإنشاء دار للحضانة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 21 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الفراشة الملونة في المنام وعلاقته بالسلام الداخلي والراحة النفسية

حكم إنفاق جزء من النذر في غير الجهة المحدد لها

المزيد
الجريدة الرسمية