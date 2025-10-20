تفاصيل أولى جلسات مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات بعد تشكيله

وجه رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الدائم والمستمر لدور الهيئة كمؤسسة وطنية تقوم بمهامها الإعلامية في الداخل والخارج، وعلى قراره الأخير بتشكيل مجلس إدارة الهيئة.



الاجتماع الأول للعامة للاستعلامات بعد تشكيله

وأكد المجلس، في اجتماعه الأول برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، تقديره للجهود التي تبذلها الهيئة في نقل صورة إيجابية عن مصر إلى الرأي العام الدولي، والرد على الدعاية المغرضة والمضللة، وتصحيح المغالطات التي تُثار في هذا الشأن.

كما أشاد المجلس بدور الهيئة كمركز للمعلومات يمد جهات الدولة بما يُنشر عنها في الخارج، فضلًا عن إطلاقها مواقع وتطبيقات إلكترونية بعدة لغات لشرح الحقائق عن مصر وسياساتها ومواقفها للعالم، إلى جانب دورها في التوعية المجتمعية من خلال مراكز الإعلام الداخلي المنتشرة بالمحافظات.

مهام الهيئة العامة للاستعلامات

وخلال الاجتماع، قدّم ضياء رشوان عرضًا شاملًا لأعضاء المجلس حول نشاط الهيئة ومهامها وإصداراتها، واستعرض البيانات المتعلقة بإدارات الهيئة والعاملين بها، مشيرًا إلى أن تشكيل مجلس الإدارة أسهم في إثراء الهيئة بخبرات نخبة من أبرز المتخصصين في مجالات عملها، الذين تضمنهم قرار رئيس الجمهورية بتعيينهم أعضاءً في المجلس.

وعُقد الاجتماع بمقر الهيئة بمدينة نصر، برئاسة ضياء رشوان، رئيس المجلس، وبحضور:

ثريا البدوي

محمد فايز فرحات

نيفين عمر

محمد عبد الحميد فهمي

عبد المعطي أبو زيد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.