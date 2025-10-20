الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
خارج الحدود

القناة 12 الإسرائيلية تكشف تفاصيل لقاء نتنياهو مع ويتكوف وكوشنر

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وجاريد كوشنر أكدا خلال لقائهما برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضرورة الالتزام الكامل باتفاق غزة التاريخي وعدم اتخاذ أي خطوات قد تهدد استقراره.

تحذير من أي تصعيد ميداني

وأوضحت المصادر أن المبعوثين الأمريكيين شددا على أن أي تحرك عسكري أو ميداني من شأنه أن يعرض اتفاق وقف إطلاق النار للخطر سيُعتبر انتهاكًا مباشرًا للتفاهمات مع واشنطن، مشيرين إلى أن الحفاظ على الهدوء يمثل أولوية مطلقة للإدارة الأمريكية.

المرحلة الثانية على الأبواب

وأكد ويتكوف وكوشنر في لقائهما أن المرحلة الثانية من اتفاق غزة تمثل اختبارًا حقيقيًا لجدية الأطراف في تنفيذ بنود الاتفاق، داعين الحكومة الإسرائيلية إلى بذل كل جهد ممكن لضمان الانتقال السلس إلى هذه المرحلة الحساسة.

رسالة أمريكية واضحة

واختتمت المصادر بأن المبعوثين الأمريكيين نقلا إلى نتنياهو رسالة حازمة من البيت الأبيض مفادها أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتبر استمرار وقف إطلاق النار وإنجاح خطة السلام الإقليمية خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه.

