خارج الحدود

نتنياهو يزعم: اتفاقيات سلام جديدة تلوح في الأفق مع دول في المنطقة

زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاقيات سلام جديدة مع عدد من دول المنطقة، مؤكدًا أن هناك "فرصًا واعدة لتعزيز الاستقرار والتعاون المشترك في الشرق الأوسط".

 

نتنياهو: سنشهد اتفاقيات سلام مع دول عربية وإسلامية قريبا

وقال نتنياهو في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: "أعتقد أننا سنشهد قريبًا اتفاقيات سلام إضافية مع دول عربية وإسلامية، استنادًا إلى رؤية السلام التي تقوم على المصالح المشتركة ومواجهة التحديات الإقليمية".

تل أبيب تراهن على التحالفات الاقتصادية والأمنية


وأوضح نتنياهو أن إسرائيل "تسعى لبناء تحالفات تقوم على التطور الاقتصادي والتعاون التكنولوجي والأمني"، معتبرًا أن المرحلة المقبلة ستشهد انفتاحًا غير مسبوق بين إسرائيل وعدد من الدول في المنطقة.

ويرى مراقبون أن تصريحات نتنياهو تأتي في ظل محاولات أمريكية وخليجية لإحياء مسار التطبيع بعد فترات من الجمود، مشيرين إلى أن ملف غزة والتهدئة الإنسانية قد يشكل مفتاحًا لأي اتفاقات سلام جديدة.

