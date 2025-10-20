أسعار ومواصفات سيارات بيجو 3008 موديل 2026

الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
سيارات بيجو… كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية بيجو، عن حجم التراجع في  أسعار سيارتها بيجو 3008 موديل 2026 والذي  يتراوح  بين 60 إلى 100 ألف جنيه، وذلك بالرغم من زيادة أسعار الوقود يوم الجمعة الماضية.
 

أسعار سيارات بيجو 3008 موديل 2026
 

واخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية لسيارات بيجو، كافة الموزعين والتجار، بأسعار سيارات بيجو خلال شهر أكتوبر والتى من المقرر العمل بها بدايه من اليوم 20 اكتوبر وهي كالتالي:-

يصل سعر الفئة الأولى  مليون و990 ألف جنيه بدلًا من 2 مليون و50 ألف جنيه.

يصل الفئة الثانية نحو 2 مليون و250 ألف جنيه بدلًا من 2 مليون و350 ألف جنيه.
 

مواصفات سيارات بيجو 3008 موديل 2026
 

وزودت السيارة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سى سى “تيربو” ينتج قوة قدرها 180 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ٦ سرعات  .

مواصفات سيارات بيجو 3008 لوسائل الأمان والسلامة 

 

6 وسائد وستائر هوائية أمامية وجانبية

ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS

ونظام التوزيع الإلكترونى لقوة الفرامل EBD

 وبرنامج دعم الفرامل EBA

وبرنامج التحكم الإلكترونى فى توازن السيارة ASR

وبرنامج تنبيه السائق

ومثبت ومحددة سرعة

ومكان لتثبيت مقعد الأطفال

ونظام تنبيه ضغط الإطارات

وفرامل يد كهربائية مع مساعدة للمرتفعات

ونظام مساعدة البقاء فى الحارة المرورية

ونظام التعرف على إشارات المرور

 وتنبيه لحركة المرور الخلفية

 ونظام تثبيت السرعة التكيف

