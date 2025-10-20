الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار ومواصفات شيفروليه الدبابة في السوق المصري بعد انخفاضها

سيارات شيفروليه،
سيارات شيفروليه، فيتو

أسعار سيارات شيفروليه، استعرض الوكيل المحلي للعلامة التجارية الدبابة شيفروليه، أسعار الدبابات خلال منتصف شهر أكتوبر التي تراجعت بقيمة مالية تصل نحو 45 ألف جنيه؛ مما يساهم في تحسين مبيعات الدبابات في السوق المحلي.

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية شيفروليه كافة الموزعين والتجار بأسعار الدبابات في السوق المحلي. ومن المقرر العمل بالأسعار الجديدة، بداية من اليوم الاثنين منتصف شهر أكتوبر، وهي كالتالي:

 

مواصفات محركات سيارات شيفروليه الدبابة 2025 

زودت سيارات  شيفروليه الدبابة في مصر بمحرك ديزل حقن مباشر للوقود 4 سلندرات سعة 2500 سي سي تيربو، بقوة إجمالية تبلغ 79 حصانًا وعزم دوران 176 نيوتن متر، وناقل حركة مانيوال من 5 سرعات.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار سيارات شيفروليه الأسعار الجديدة السوق المصرى السوق المحلي الوكيل المحلي للعلامة التجارية سيارات شيفروليه سوق المصرى للعلامة التجارية

الأكثر قراءة

قرار جديد لرئيس الوزراء بشأن التصالح في مخالفات البناء

إيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وإحالتهم للنيابة العامة وتشكيل لجنة مؤقتة

الأوقاف: التعدي على ممتلكات الآخرين أو تخريب المنشآت العام سلوك مرفوض شرعًا وعرفًا

خلافات على صداقة تلميذة السبب، تفاصيل صادمة في دهس طالب ووالده بالشيخ زايد

زغلول صيام يكتب: بعد فوز المغرب بمونديال الشباب.. لا يمكن اختصار الموضوع عند أسامة نبيه!

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

تعليم الجيزة تعلن الجدول الاسترشادي لاختبارات شهر أكتوبر 2025

البيضاء تتحدى ارتفاع الوقود، سعر الفراخ اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

4 التزامات على طالب الترخيص بإنشاء دار للحضانة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم التسبيح في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

الأوقاف: التعدي على ممتلكات الآخرين أو تخريب المنشآت العام سلوك مرفوض شرعًا وعرفًا

ما حكم الحلف على المصحف وكفارته؟ الإفتاء توضح آراء المذاهب الفقهية

المزيد
الجريدة الرسمية