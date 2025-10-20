أسعار ومواصفات شيفروليه الدبابة في السوق المصري بعد انخفاضها

أسعار سيارات شيفروليه، استعرض الوكيل المحلي للعلامة التجارية الدبابة شيفروليه، أسعار الدبابات خلال منتصف شهر أكتوبر التي تراجعت بقيمة مالية تصل نحو 45 ألف جنيه؛ مما يساهم في تحسين مبيعات الدبابات في السوق المحلي.

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية شيفروليه كافة الموزعين والتجار بأسعار الدبابات في السوق المحلي. ومن المقرر العمل بالأسعار الجديدة، بداية من اليوم الاثنين منتصف شهر أكتوبر، وهي كالتالي:

مواصفات محركات سيارات شيفروليه الدبابة 2025

زودت سيارات شيفروليه الدبابة في مصر بمحرك ديزل حقن مباشر للوقود 4 سلندرات سعة 2500 سي سي تيربو، بقوة إجمالية تبلغ 79 حصانًا وعزم دوران 176 نيوتن متر، وناقل حركة مانيوال من 5 سرعات.



