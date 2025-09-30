الأربعاء 01 أكتوبر 2025
محافظات

مستشفي الفيوم العام يحتفل باليوم العالمي لأخصائي العلاج الطبيعي

اليوم العالمي لاخصائي
اليوم العالمي لاخصائي العلاج الطبيعي، فيتو

قالت الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة بالفيوم، إن مركز الكلى بمستشفى الفيوم العام، نظم احتفالية  باليوم العالمي لاخصائي العلاج الطبيعي،  حضرها اللواء الدكتور احمد السيد فرج نقيب العلاج الطبيعي بالفيوم، الدكتور محمد عثمان نقيب أطباء الفيوم.

دور العلاج الطبيعي في المنظومة الطبية

وقالت وكيل وزارة الصحة بالفيوم، ان العلاج الطبيعي له أهمية قصوي في تأهيل جميع المرضى للعودة الى الحياة الطبيعية، ليس فقط مرضى العظام ولكن أيضا بعد إجراء العمليات الجراحية، ومرضى الكلى، ومرضى القلب، وتأهيل ذوي الاعاقات المختلفة، وحثت إدارة المستشفى على الانتهاء من اجراءات اعتماد مركز العلاج الطبيعي.

اول احتفال باليوم العالمي لاخصائي العلاج الطبيعي

يذكر أن الاحتفال باليوم العالمي لاخصائي العلاج الطبيعي أطلقته لأول مرة الكونفدرالية العالمية للعلاج الطبيعي سنة 1996، وهي الهيئة العالمية التي تمثل مهنة العلاج الطبيعي على مستوى العالم، بهدف إبراز الدور الحيوي لأخصائي العلاج الطبيعي في الرعاية الصحية والوقاية وإعادة التأهيل، ونشر الوعي المجتمعي بأهمية العلاج الطبيعي في تحسين جودة الحياة، تعزيز التواصل والتعاون بين أخصائيي العلاج الطبيعي حول العالم.

صحة الفيوم: إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة راجعت 95 منشأة طبية لضمان جودة الخدمة

اكتشفت غيابهم عن العمل، وكيل صحة الفيوم تحيل أطباء وحدتي "عبود وأبو كساه" للتحقيق

و اتخذت  الكنفدرالية الدولية لأخصائي العلاج الطبيعي شعارا لها في احتفالات 2025 تحت عنوان "دور العلاج الطبيعي والنشاط البدني في الشيخوخة الصحية، مع التركيز على الوقاية من الهشاشة"

