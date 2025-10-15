أيام قليلة تفصلنا عن شهر جمادى الأولى 1447، وهو الشهر الخامس في التقويم الهجري، حيث يحرص كثيرون على التعرف إلى دلالاته وأسمائه القديمة التي ارتبطت بطبيعة الزمن والمواسم في الجزيرة العربية.

وقد سُمِّي هذا الشهر بـ جمادى الأولى لأنّه كان يأتي في فترة البرد الشديد حين تجمد المياه، ومن هنا جاءت كلمة "جمادى" المشتقة من الجمود، وفي الجاهلية كان يُعرف أيضًا باسم جمادى الأولى من الشتاء تمييزًا له عن الشهر التالي جمادى الآخرة.

واستمر الاسم بعد ظهور الإسلام دون تغيير، ضمن منظومة الشهور القمرية التي أقرها الإسلام، لتظل تحمل بين طياتها طابع البيئة العربية ومعانيها الأصيلة، كما شهد شهر جمادى الأولى عددًا من الأحداث التاريخية البارزة في صدر الإسلام، أبرزها غزوة مؤتة التي وقعت في السنة الثامنة للهجرة.

أسماء شهر جمادى الأولى في الجاهلية والإسلام

لماذا سمي شهر جمادى الأولى بهذا الاسم؟

قالت العرب: جُمادى الأولى بضم الجيم، قال الفراء: هكذا جاء عن العرب بضم الجيم لا غير، ولو جاء: جِماد، بالكسر كان صوابًا، مثل قولك: عِطاش، وكِسال، وبالضم: جُمَادى، كعُطاشى، وكسالى؛ وبالفتح: جَمادى، مثل عَطاشى، وكَسالى.

وذكر العلماء أن سبب تسمية جمادى بذلك الاسم، لأنَّ تسميته جاءَتْ في الشتاء حيث يتجمَّد الماء؛ فلَزِمه ذلك الاسم، وجُمادَى: اسمٌ للشهرين: الخامس والسادس من شهور السنة القمرِيَّة، وهما: جمادى الأولى وجمادى الآخِرة، قال أُحَيحةُ بن الجُلاح: «إِذَا جُمَادَى مَنَعَتْ قَطْرَهَا -- زَانَ جَنَابِي عَطَنٌ مُغْضِفُ».

والعرب تَعُدُّ جمادَى من أزمان القحْط والضر؛ قال المتوكِّل اللَّيْثِى، يمدح: «فَإِنْ يَسْأَلِ اللهُ الشُّهُورَ شَهَادَةً --- تُنَبِّئْ جُمَادَى عَنْكُمُ وَالْمُحَرَّمُ»

ويقال: ظلَّت العين جمادى؛ أي: جامدة لا تدمع، وقال ابن شميل: الجمد قارة ليست بطويلة في السماء، وهي غليظةٌ تغلظ مرَّة وتلين أخرى، تنبت الشجر، ولا تكون إلاَّ في أرض غليظة، سميت جمدًا من جمودها؛ أي: من يبسها، والجمد أصغر الآكام، يكون مستديرًا صغيرًا، والقارة مستديرة طويلة في السماء.

لماذا يقال جمادى الأولى وجمادى الآخرة

قال الفراء: الشهور العربية كلها مذكَّرة، تقول: هذا شهر كذا، إلا (جماديين) فإنهما مؤنثان؛ لأن (جمادى) جاءت على بِنية (فُعالى)، و(فعالى) لا تكون إلا للمؤنث. تقول: هذه جُمادى الأُولى، وهذه جمادى الآخرة.

وعليه فإن شهر جمادى الأولى وجمادى الآخرة هذان الشهران هما الوحيدان من بين بقية الشهور العربية مؤنثان لذلك لا يقال الأول والثاني إلا علي الشهر، وأما جمادى الآخِرة فسُمِّي بذلك لأنَّ تسميته جاءَتْ في الشتاء أيضًا؛ فلزمه ذلك الاسم، ويُقال فيه: "جمادى الآخِرة"، ولا يُقال: "جمادى الثانية"؛ لأنَّ الثانية تُوحِي بوجود ثالثة، بينما يُوجَد جُماديان فقط.

معنى جمادى الأولى أطلق عليه العرب اسم (سماح) و(الحنين)، و(رُنّا) وجمادى جمعه جماديات، وأول من سمي جمادى بهذا الاسم في عهد كلاب بن مرة.

ويبدو أن المناخ في فصل الشتاء كان شديد البرد في الوقت الذي كانت تحل فيه الجماديان خاصة شمالى الجزيرة العربية، حتى إن الناس كانوا يموتون في زمهرير الشتاء. وحدث أن أُمطرت بلاد تيماء بَرَدًا كالبيض في جمادى الأولى من سنة 226هـ فَقَتل منهم عددًا كبيرًا.وأطلق عليه قوم ثمود "هوبر"، فيما أطلق عليه العرب ورنة والجمع ورنات، وقد سمي في الإسلام بجمادى الأولى وجمادى الآخرة وفقا لما اتفق عليه العرب.

