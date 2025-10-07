قمر "الصيد والترحال" يزين سماء الليلة

أكد الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، أن قرص القمر يصبح بدرا كامل الاستدارة، اليوم، حيث يكون القمر في حالة تقابل مع الشمس، فيشرق عند غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل حتى يغرب مع شروق الشمس صباح اليوم التالى.

وقال تادرس: إن القمر تكون نسبة لمعانه 100%، وحيث إن العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر، لذلك ظهر لنا القمر كما لو كان بدرا أمس وحتى 8 أكتوبر.

قمر الصيد والترحال



ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم "قمر الصيد" لأنه في هذا الوقت من العام تتساقط أوراق الشجر كاشفة عن الطيور فوق الأشجار التي تكون جاهزة للصيد، كما يُعرف أيضا باسم قمر السفر والترحال.

ووقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

