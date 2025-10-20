كتائب أبو علي مصطفى تسلم جثة أسير إسرائيلي للصليب الأحمر

أعلنت كتائب أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان اليوم الاثنين، عن تسليم جثة أحد جنود الاحتلال للصليب الأحمر، تنفيذا لبنود اتفاق غزة انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، عن تسليم جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم استخراجها أمس في قطاع غزة عند الساعة 8 مساء بتوقيت غزة.

حماس تسلم جثة أحد أسرى الاحتلال اليوم

ويأتي ذلك على الرغم من انتهاك جيش الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة أكثر من مرة ونفذ غارات جوية بالأمس وهجمات مدفعية تسببت في استشهاد وإصابة عشرات المدنيين الفلسطينيين في غزة.

وتمادى الاحتلال الإسرائيلي في خرق اتفاق وقف إطلاق النار واتفاق شرم الشيخ، عن طريق إغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بالرغم من أن الاتفاق ينص على تسهيل عملية دخول المساعدات الإنسانية بشكل كبير إلى القطاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.