ثقافة وفنون

موعد طرح تذاكر حفل أنغام في موسم الرياض

انغام، فيتو
انغام، فيتو

تحيي النجمة أنغام حفلا غنائيا كبيرا، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، ومن المقرر إقامة الحفل يوم 6 نوفمبر المقبل.

حفل أنغام في موسم الرياض 

وكشفت الشركة المنظمة لحفل أنغام في موسم الرياض عن موعد طرح التذاكر وأكدت أنه يبدأ يوم 22 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن تحيي الفنانة أنغام في الفترة المقبلة أمسية غنائية لأول مرة في مسيرتها المهنية في قصر المؤتمرات في العاصمة الفرنسية باريس يوم الأحد 2 نوفمبر 2025.

أسعار تذاكر حفل أنغام في باريس

وجاءت أسعار تذاكر حفل أنغام في باريس حسب الفئات وأماكن الجلوس، وتبدأ من 87 يورو، 109 يورو، 197 يورو، 220 يورو، 285 يورو، 329 يورو، وتصل إلى 439 يورو.

كما تحيي الفنانة أيضًا حفلًا غنائيًّا على مسرح أوبرا دبي يوم 12 ديسمبر المقبل. 

 

