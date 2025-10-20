دوري أبطال آسيا، اتحاد جدة يتقدم 2-1 على الشرطة العراقي بالشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الشرطة العراقي أمام اتحاد جدة السعودي، بتقدم الأخير بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد المدينة الدولي بالعاصمة العراقية بغداد، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

تقدم الشرطة بهدف أول في الدقيقة 5 عن طريق بسام شاكر، ثم تعادل موسى ديابي لاتحاد جدة في الدقيقة 18، قبل أن يتمكن الفريق السعودي من إضافة الهدف الثاني عن طريق فابينيو تافاريس في الدقيقة 29



وأعلن سيرجيو كونسيساو المدير الفني لفريق اتحاد جدة السعودي، عن التشكيل الذي يخوض به مباراة الشرطة العراقي مساء اليوم الاثنين على استاد المدينة الدولي بالعاصمة العراقية بغداد

موقف كريم بنزيما لمباراة الشرطة العراقي

يغيب الفرنسي الدولي كريم بنزيما عن مباراة الاتحاد السعودي والشرطة العراقي، بسبب الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية، ويواصل اللاعب البرنامج التأهيلي بهدف المشاركة في المباريات القادمة بصورة طبيعية.

الشرطة العراقي، فيتو

تشكيل اتحاد جدة أمام الشرط العراقي

حراسة المرمى: رايكوفيتش

خط الدفاع: أحمد الجليدان – دانيلو بيريرا – كارلو سيميتش – ماريو ميتاي

خط الوسط: فابينيو – نجولو كانتي – حسام عوار

خط الهجوم: محمدو دومبيا – موسى ديابي – روجر فيرنانديز

تشكيل الشرط العراقي أمام اتحاد جدة

فيما دخل الشرطة العراقي مباراة أمام اتحاد جدة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد باسل

الدفاع: أمير صباح - فهري أصحابي - مناف يونس - أحمد يحيى

الوسط: مندي - عبد الرزاق قاسم - بسام شاكر

الهجوم: بوبكر مجدي - محمود المواس - حسين علي

