ترامب: ندرس وقف التعاملات التجارية مع الصين في قطاع زيت الطعام

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته تدرس وقف التعاملات التجارية مع الصين في قطاع زيت الطهي، وذلك ردًا على رفض بكين شراء فول الصويا الأمريكي، في خطوة تعكس تصاعد حدة الخلافات التجارية بين البلدين.

تصعيد جديد في التوترات الاقتصادية

ويأتي هذا التصريح ضمن سلسلة من الإجراءات والتصريحات التصعيدية بين واشنطن وبكين، وسط محاولات متكررة لإعادة ضبط العلاقات الاقتصادية بعد شهور من التوتر التجاري حول الرسوم الجمركية والسياسات الزراعية والتقنية.

ضربة مضادة، الصين تبدأ رسميا فرض رسوم مواني على السفن الأمريكية

ذكرت قناة (سي.سي.تي.في) الصينية الرسمية أن الصين بدأت رسميًّا، اليوم الثلاثاء، تحصيل رسوم مواني على السفن التي تملكها أو تشغلها جهات أمريكية أو تلك التي بُنيت في الولايات المتحدة أو التي ترفع العلم الأمريكي، لكنها قالت إن السفن التي بنتها الصين ستُعفى من الرسوم.

وذكرت القناة أن قائمة الإعفاءات تشمل أيضًا السفن الفارغة التي تدخل أحواض بناء السفن الصينية لإصلاحها.

وأعلنت وزارة النقل الصينية الأسبوع الماضي أن رسوم المواني الجديدة تأتي في إطار الإجراءات المضادة لرسوم المواني التي تفرضها الولايات المتحدة على السفن المرتبطة بالصين اعتبارًا من اليوم أيضًا.

