محافظ الإسكندرية يستقبل سفير كندا في مستهل زيارته الرسمية لتعزيز العلاقات

استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه، أولريك شانون، سفير كندا بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك في مستهل زيارة رسمية للسفير إلى المدينة، في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين مصر وكندا.

وفي بداية اللقاء، رحب الفريق أحمد خالد بالسيد السفير على أرض الإسكندرية، مثنيًا على زيارته للمحافظة على رأس فريق عمل متكامل من السفارة الكندية في الإسكندرية بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات وخاصة زيادة فرص الاستثمار.

وأشاد بالإعداد "الممتاز والمتنوع" لبرنامج الزيارة الذي يشمل العديد من اللقاءات والأنشطة المختارة بعناية.

وثمن المحافظ جودة النظام التعليمي في كندا، وخاصة التعليم الفني، مؤكدًا أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا النوع من التعليم لخلق أيدٍ عاملة مدربة ومؤهلة لمواجهة تحديات سوق العمل.

وفي سياق متصل، أكد محافظ الإسكندرية، اهتمام الدولة المصرية البالغ بمشروعات التكيف ومواجهة التغيرات المناخية والآثار المترتبة عليها، مثل ارتفاع منسوب سطح البحر وزيادة كميات الأمطار. وأشار المحافظ إلى وضع استراتيجيات للعمل المحلي في إدارة الأزمات والكوارث والحفاظ على المباني الساحلية.

من جانبه، أوضح السفير أولريك شانون أن الإسكندرية تحظى بمكانة خاصة، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تُعد جولة استكشافية للتعرف على فرص الاستثمار والتعاون في مختلف المجالات بين الإسكندرية وكندا.



وأضاف السفير أنه حرص على وجود ممثلين من مختلف أقسام السفارة خلال الزيارة لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا الاستكشاف.



كما أكد السفير الكندي، اهتمام بلاده الكبير بالتعليم الفني، مشيرًا إلى وجود تعاون كندي مصري قائم بالفعل في مجال الممارسات الزراعية الذكية بمحافظات الدلتا، ومنها البحيرة وكفر الشيخ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.