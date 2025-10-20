قائد القوات البحرية: إغراق المدمرة إيلات سطر صفحة مجد وطني خالدة

أكّد اللواء أركان حرب محمود عادل فوزي، قائد القوات البحرية المصرية، أن احتفال القوات البحرية بعيدها الثامن والخمسين، الذي يوافق الحادي والعشرين من أكتوبر، يُجسد ذكرى خالدة سطرها رجال البحرية المصرية في سجل البطولات والتضحيات.

وقال فوزي، خلال كلمته في الاحتفال الرسمي بالعيد السنوي للقوات البحرية، إن يوم 21 أكتوبر عام 1967 يمثل محطة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية، حينما تمكّن أبطال البحرية من تنفيذ عملية نوعية غيرت ملامح المعركة، بإغراق المدمرة الإسرائيلية "إيلات" قبالة سواحل مدينة بورسعيد الباسلة، باستخدام صواريخ بحر-بحر، لأول مرة في التاريخ.

وأضاف: "لقد أطلق رجال البحرية صواريخ الحق من قلب البحر، فحطموا حاجز الهزيمة، وفتحوا باب الأمل أمام الأمة المصرية بأكملها، مؤكدين قدرة القوات المسلحة على الرد والثأر واستعادة الكرامة".

وأشار إلى أن هذا اليوم سيظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، يجسد الشجاعة والاحترافية والانتماء الصادق لدى أبطال البحرية المصرية، لتبعث برسالة واضحة إلى العالم أجمع تؤكد أن القوات المسلحة المصرية قادرة على مواجهة كل التحديات، وصون سيادة الوطن بكل عزم واقتدار، بعدما أعادت للأمة العربية الثقة في أن الانتصار ممكن، وأن الإرادة الصلبة لا تُهزم.

مواجهة أى تحديات لحماية سيادة الوطن

وأضاف اللواء أركان حرب محمود عادل فوزي، قائد القوات البحرية، خلال كلمته، أن يوم الحادي والعشرين من أكتوبر لم يكن مجرد انتصار عسكري فحسب، بل كان لحظة فارقة غيّرت مفاهيم القتال البحري على مستوى العالم، حيث شهد أول عملية بحرية في التاريخ يتم فيها استخدام صواريخ "سطح - سطح" من لنشات صواريخ صغيرة، لتنجح في إغراق مدمرة بحرية في عملية خاطفة ودقيقة أذهلت العالم، وأثبتت قوة العقيدة القتالية المصرية، مؤكدًا أن البحار، رغم اتساعها، لا تُرهب قلوب الرجال إذا امتلأت بالإيمان والعزيمة.

وتابع: "نقف اليوم بإجلال أمام تضحيات أولئك الأبطال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وقدموا أرواحهم فداءً للوطن، دفاعًا عن الأرض والعرض. ونجدد العهد على مواصلة المسيرة بأمانة وإخلاص، وبذل كل الجهد لحماية مقدرات الوطن".

وأشار اللواء فوزي إلى أن التطورات المتلاحقة على الساحتين الإقليمية والدولية، وما تفرضه من تداعيات وصراعات، تضع مسؤولية كبيرة على عاتق القوات المسلحة، موضحًا أن القيادة العامة للقوات المسلحة، وبدعم كامل من القيادة السياسية، أولت اهتمامًا كبيرًا برفع الكفاءة القتالية للقوات البحرية، من خلال تطوير البنية التحتية، وتعزيز قدرات التصنيع العسكري، وامتلاك وحدات بحرية متطورة تتمتع بتوازن قتالي عالٍ، ومزودة بأحدث نظم التسليح، لتغدو القوات البحرية المصرية واحدة من أقوى الأساطيل في منطقة الشرق الأوسط.

واستكمل: "يظل الإنسان المقاتل هو الركيزة الأساسية في عملية البناء والتطوير؛ لذا نحرص على انتقاء الأفراد وفقًا لأعلى المعايير، مع تنمية وصقل مهاراتهم البدنية والعلمية والأخلاقية، لإعداد مقاتل محترف قادر على تنفيذ المهام بكفاءة واقتدار".

اللواء أركان حرب محمود عادل فوزي



وتوجّه اللواء أركان حرب محمود عادل فوزي، بتحية فخر واعتزاز إلى زملائه وأبنائه من الضباط وضباط الصف والجنود والعاملين المدنيين من رجال القوات البحرية، مشيدًا بتفانيهم وجهودهم في حماية أمن مصر القومي.

وأكد أن رجال القوات البحرية سيظلون على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي، لحماية سواحل الوطن الممتدة على البحرين المتوسط والأحمر، والدفاع عن مقدرات الدولة في مياهها الإقليمية والاقتصادية، وضمان حرية الملاحة، في إطار الالتزام الكامل بالقوانين والأعراف البحرية الدولية.

واختتم كلمته قائلًا: "رحم الله شهداءنا الأبرار، وحفظ الله مصر وشعبها العظيم، وحفظ قواتنا المسلحة الباسلة، التي ستظل دائمًا على كلمة الحق وقلب رجل واحد... وتحيا مصر عزيزة، أبية، آمنة".

