اقتصاد

تركيا تعلن حزمة إجراءات مالية تشمل إلغاء الإعفاء الضريبي لعدد من صناديق الاستثمار

تركيا
تركيا

أعلنت تركيا عن حزمة إجراءات مالية جديدة، أبرزها إلغاء الإعفاء الضريبي على أرباح عدد من صناديق الاستثمار، في خطوة تهدف إلى مراجعة الحوافز الضريبية.

وبحسب وكالة "بلومبرج"، فإن القرار سيطال 84 صندوق استثماري تدير أصولًا تقدر قيمتها بنحو 71 مليار ليرة تركية (ما يعادل 2.1 مليار دولار أمريكي).

إلغاء الإعفاء الضريبي على صناديق الاستثمار

ويهدف القرار لإنهاء الإعفاء الضريبي على أرباح وحدات الصناديق التي يحتفظ بها المستثمرون لأكثر من عام، وذلك في المحافظ التي تستثمر في الأسهم المحلية.

وأشار مقترح القانون إلى أن هذا الإعفاء كان يستغل في "التخطيط الضريبي" بطرق تتجاوز الهدف الأساسي منه، وهو تشجيع الاستثمار طويل الأجل في البورصة المحلية.

وستخسر الصناديق المقتصرة على المستثمرين المؤهلين، وغير المدرجة على منصة تداول الصناديق الإلكترونية، الإعفاء الضريبي، كما ستستمر الصناديق الأخرى التي تركز بشكل كبير على الأسهم في الاستفادة من الإعفاء الضريبي.

إجراءات مالية مصاحبة

شملت الحزمة المالية إجراءات أخرى، منها منح الرئيس سلطة تعديل نسبة مساهمة الدولة في خطط التقاعد الخاصة (BES)، لتتراوح بين 0% و50% كحد أقصى، ومن المتوقع أن يؤثر هذا القرار على مجمع مساهمات هذه الخطط، المقدر بنحو 132 مليار ليرة لعام 2026.

كما شملت رفع معدل قسط تأمين صاحب العمل للتأمين طويل الأجل بمقدار نقطة مئوية واحدة، وخفض الخصم على مساهمات صاحب العمل لتأمين العجز والتقاعد والوفاة من 4 نقاط إلى نقطتين، وإلغاء الحوافز المقدمة للشباب من رواد الأعمال.

بلومبيرج: تركيا تخطط لدعم سوريا عسكريا وإبرام صفقة تستهدف المسلحين الأكراد

رئيس التمثيل التجاري يشارك في منتدى الأعمال والاقتصاد "تركيا – أفريقيا" في إسطنبول

ويتوقع أن تصل القيمة المالية الإجمالية لهذه الإجراءات إلى حوالي 220 مليار ليرة.

وقدم الحزب الحاكم، مشروع القانون الذي يتضمن هذه الإجراءات إلى البرلمان يوم الجمعة للمصادقة عليه.

الجريدة الرسمية