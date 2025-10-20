الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
آخر تطورات سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية

سعر الريال العماني
سعر الريال العماني

سعر الريال العماني، شهد سعر الريال العماني استقرارا أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري والبنوك المصرية، في ختام تعاملات اليوم الاثنين الموافق 20 أكتوبر 2025 وفق آخر التحديثات.

وتستعرض "فيتو" سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية في ختام التعاملات.

سعر الريال العماني 
سعر الريال العماني 

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزى المصرى


سجل سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 123.18 جنيه للشراء  و 123.53 جنيه للبيع.


سعر الريال العماني أمام الجنيه في بنك مصر

سجل سعر الريال العماني في بنك مصر نحو 127.17 جنيه للشراء و128.71جنيه للبيع.


سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك الأهلى المصرى

سجل سعر الريال العماني في البنك الاهلي المصرى نحو 122.02 جنيه للشراء  و 123.50جنيه للبيع.

سعر الريال العماني 
سعر الريال العماني 


سعر الريال العماني أمام الجنيه في بنك كريدى إجريكول

سجل سعر الريال العماني في بنك كريدى إجريكول  نحو 122.55 جنيه للشراء و123.43  جنيه للبيع.


الريال العُماني العملة الرسمية لسلطنة عُمان

الريال العُماني هو العملة الرسمية لسلطنة عُمان، ويرمز له بالرمز OMR، ويُعرف أحيانًا بـ RO. ويُصدر الريال العُماني من قبل البنك المركزي العُماني، ويُستخدم في جميع المعاملات الاقتصادية داخل الدولة.

تاريخ الريال العماني


يعود تاريخ الريال العماني إلى ما قبل عصر النهضة في السلطنة، حيث كانت عُمان تستخدم عملات مختلفة مثل الروبية الهندية والريال السعودي والريال الفضي العماني القديم حيث انه ومع بداية النهضة العمانية الحديثة عام 1970، ومع تولي السلطان قابوس بن سعيد الحكم، تقرر إصدار عملة وطنية موحدة تعكس السيادة الاقتصادية لعُمان.

وفي عام 1972، تم إصدار الريال العماني لأول مرة ليكون العملة الرسمية للدولة بدلًا من الريال السعيدي الذي كان متداولًا آنذاك، ومنذ ذلك الحين أصبح الريال العماني رمزًا للاستقرار المالي والاقتصادي في السلطنة.

سعر الريال العماني 
سعر الريال العماني 


الفئات الورقية والمعدنية


الريال العماني يتوفر في فئات مختلفة من الأوراق النقدية والعملات المعدنية:

العملات الورقية:

نصف ريال (500 بيسة): باللون الرمادي والأخضر، وتظهر عليها معالم من الطبيعة العمانية.

1 ريال: باللون الأحمر، ويُظهر صورة السلطان قابوس وبعض المعالم التراثية.

5 ريالات: باللون البنفسجي، وتحمل تصميمات مستوحاة من التاريخ العُماني.

10 ريالات: باللون الأزرق، وتُبرز المباني الحكومية والإنجازات الوطنية.

20 ريالًا: باللون الأخضر الداكن، وتُعد من الفئات الكبيرة التي تحمل رموزًا وطنية بارزة.

50 ريالًا: وهي أكبر فئة نقدية، باللون البني المائل إلى الذهبي، وتُظهر صورة السلطان وعددًا من رموز النهضة.


العملات المعدنية:
تتوفر عملات معدنية بفئات مختلفة مثل:

100 بيسة (0.1 ريال)

50 بيسة (0.05 ريال)

25 بيسة (0.025 ريال)

وهي مصنوعة من معادن مثل النيكل والنحاس، وتحمل شعار الدولة وتاريخ الإصدار.
 

الريال العماني في السوق

جدير بالذكر يعد الريال العماني من أقوى العملات العربية والعالمية من حيث القيمة، إذ يتمتع بثبات كبير أمام العملات الأجنبية، وهو ما يعكس قوة الاقتصاد العماني واستقراره المالي.

ويتداول الريال في الأسواق المحلية والعالمية، وله حضور واضح في البورصات الخليجية والإقليمية كما يستخدم على نطاق واسع في المعاملات التجارية والسياحية بفضل قوة الاقتصاد العُماني وازدهار قطاعاته الحيوية مثل النفط والغاز والسياحة. 

كما شهد الريال العماني تطورات كبيرة منذ إصداره، شملت تحسين تصميماته وتطوير خصائص الأمان مثل العلامات المائية، والخيوط الأمنية، والطباعة البارزة، مما جعله من أكثر العملات أمانا في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية