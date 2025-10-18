السبت 18 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

هبوط حاد في الدورة الدموية، وفاة سائحة كندية على متن فندق عائم بكورنيش الأقصر

اسعاف
اسعاف

شهد أحد الفنادق العائمة على كورنيش مدينة الأقصر وفاة سائحة كندية في مطلع العقد السابع من العمر، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية. 

تفاصيل وفاة سائحة كندية في الأقصر 

تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا لقسم شرطة الأقصر عن وفاة سائحة تدعى «ستيفسور دونالد روسال» 70 عاما من كندا بأمريكا الشمالية إثر هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب، أثناء إقامتها على أحد الفنادق العائمة بنهر النيل بكورنيش مدينة الأقصر. 

واستقبلت مشرحة مستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر جثمان السائحة كندية الجنسية، بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة والتي تبينت أنها طبيعية.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر أمن الأقصر وفاة سائحة كندية امريكا الشمالية فندق عائم كورنيش النيل في الأقصر كورنيش الأقصر السياحة مصر أمريكا

مواد متعلقة

في أول مهمة له مع الأحمر، توروب يعلن تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار

تراجع صادرات الصين من المعادن النادرة بسبب زيادة التوترات التجارية مع أمريكا

السياحة والآثار تتيح خدمة جديدة لزيارة آثار توت عنخ آمون من المنزل (رابط مباشر)

بعد رفع أسعار البنزين، زيادة تعريفة المواصلات بنسبة 13% في محافظة الأقصر

الأكثر قراءة

البنك الأهلي يتقدم على الجونة بهدف في الشوط الأول بالدوري

الدوري الإنجليزي، سندرلاند يتقدم على وولفرهامبتون بهدف في الشوط الأول

وعود!

الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي يتعادل سلبيا مع إيفرتون في الشوط الأول

ضبط شخص يرتدي نظارة مزودة بكاميرا سرية داخل بنك شهير في الجيزة

تفاصيل إصابة محمد شريف أمام إيجل نوار

زيارة إنسانية.. تامر حسني يدعم طفلة مصابة بالسرطان في شبين القناطر

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز علي إيجل نوار

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

سعر السكر في السوق المحلية اليوم ( تحديث لحظي )

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك (آخر تحديث)

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الجمع بين أكثر من شيء عند الحلف في يمين واحد وكفارة ذلك

هل تبطل الصلاة بالوقوف عن يسار الإمام؟ تعرف على رد الإفتاء

عالم بالأوقاف: استشهاد عثمان بن عفان كان نتيجة "الفتنة السبئية"

المزيد
الجريدة الرسمية