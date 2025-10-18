هبوط حاد في الدورة الدموية، وفاة سائحة كندية على متن فندق عائم بكورنيش الأقصر

شهد أحد الفنادق العائمة على كورنيش مدينة الأقصر وفاة سائحة كندية في مطلع العقد السابع من العمر، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

تفاصيل وفاة سائحة كندية في الأقصر

تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا لقسم شرطة الأقصر عن وفاة سائحة تدعى «ستيفسور دونالد روسال» 70 عاما من كندا بأمريكا الشمالية إثر هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب، أثناء إقامتها على أحد الفنادق العائمة بنهر النيل بكورنيش مدينة الأقصر.

واستقبلت مشرحة مستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر جثمان السائحة كندية الجنسية، بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة والتي تبينت أنها طبيعية.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

