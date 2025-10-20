حملات مكثفة من تموين الإسكندرية لضبط أسواق الوقود وتحقيق العدالة في الأسعار

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، اليوم، حملات موسعة لضبط الأسواق والأسعار في إطار جهودها لمكافحة الفساد وضمان تقديم خدمات تموينية عادلة للمواطنين.

وتأتي هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وبناءً على تعليمات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وبإشراف مباشر من المهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.

وقد قاد المهندس جمال عمار حملة تفتيشية شاملة عبر الإدارة العامة للتجارة الداخلية بالمديرية، برئاسة أحمد عبد الحميد مدير الإدارة، وبمشاركة الدكتورة أمانى الجزار وباكينام مصطفى، مفتشي الإدارة. استهدفت الحملة محطات تموين السيارات، وأسفرت عن ضبط عدة مخالفات، حيث تم تحرير محاضر ضد محطات تموين سيارات لقيامها بالتصرف في كميات من الوقود بشكل غير قانوني.

تمكنت الحملة من ضبط محطة تموين قامت بالتصرف في 1154 لتر سولار، وتجميع 4633 لتر بنزين 80، بالإضافة إلى محطات أخرى كانت متورطة في التصرف بكميات من السولار والبنزين خارج القنوات القانونية، حيث تم ضبط 5458 لتر سولار و1121 لتر بنزين في محطة أخرى، وأيضًا 1234 لتر سولار و2579 لتر بنزين 80 في محطة ثالثة.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المخالفات، مع استمرار الحملات الرقابية لضمان تحقيق العدالة في توزيع المواد البترولية وحماية حقوق المواطنين في الحصول على الوقود بالأسعار المحددة.

وتواصل مديرية التموين جهودها لضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وفقًا للقوانين والتعليمات الصادرة عن وزارة التموين.

