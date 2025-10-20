الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية: الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بملف الاقتصاد الأزرق

جانب من المؤتمر،
 شارك الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة “حياة كريمة” بوزارة التنمية المحلية نائبا عن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، فى فعاليات النسخة الثالثة لقمة أفريقيا الزرقاء Africa Blue Summit والتي نظمتها الأكاديمية الملكية المغربية ومنظمة الموسم الأزرق، وذلك بمدينة طنجة المغربية خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٥.

منال عوض: تلقينا 126 شكوى من المواطنين في عدد من المحافظات بسبب التعريفة

منال عوض: 363 مليون جنيه لتطوير منظومة إدارة المخلفات بالبحر الأحمر

ومن جانبها، أشارت د.منال عوض إلى أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرًا بملف الاقتصاد الأزرق، وهناك تكامل بين جهود الوزارات المصرية ذات الصلة بهذا الملف الحيوي، مؤكدة على أن مصر منفتحة على التعاون مع كافة المبادرات والجهود الاقليمية والعالمية الهادفة لحماية بيئة البحار والمحيطات والتحول نحو الاقتصاد الأزرق والمستدام.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية المشاركة المصرية فى هذا المؤتمر لحضور المناقشات التي تهدف للتوصل لميثاق أفريقيا الزرقاء، وهو الميثاق الذي يركز على دعم التعاون الإقليمي في حماية المحيطات والبحار والسواحل وتعزيز فرص نمو الاقتصاد الأزرق والتعامل مع تأثيرات تغير المناخ على المناطق والمجتمعات الساحلية والثروات البحرية.

ومن جانبه، استعرض د. ولاء جاد الكريم خلال مشاركته فى فعاليات المؤتمر دور مصر في التحركات العالمية والإقليمية لحماية البحار والمحيطات، وحرص القيادة السياسية على المشاركة شخصيا في القمة العالمية "محيط واحد" التي استضافتها فرنسا في 2022.

كما استعرض الجهود الوطنية المصرية في تنفيذ مشروعات حماية السواحل ودعم التكيف بالساحل الشمالي لمصر من خلال استخدام تكنولوجيات صديقة للبيئة ودمج المجتمعات المحلية في تنفيذ الحلول المستدامة، بالإضافة إلى جهود مصر في تطوير الموانئ والخدمات اللوجستية البحرية؛ بما يخدم حركة التجارة العالمية بالتوازي مع حماية البيئة البحرية والعمل على إعداد استراتيجية شاملة للاقتصاد الأزرق في مصر بالتعاون مع البنك الدولي، وكذا تطوير آليات الرصد الدوري لتغيرات البيئة البحرية على شواطئ البحرين المتوسط والأحمر وخليجي السويس والعقبة.

كما أكد الدكتور ولاء جاد الكريم خلال مشاركته ضرورة التكامل بين مخرجات قمة أفريقيا الزرقاء من جانب وأجندة عمل الاجتماع الرابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط والتي ستستضيفها مصر في ديسمبر ٢٠٢٥.

الاقتصاد الازرق الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية المجتمعات الساحلية د ولاء جاد الكريم طنجة المغرب طنجة المغربية مبادرة حياة كريمة منال عوض وزيرة التنمية المحلية منظومة إدارة المخلفات

