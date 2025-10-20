وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات تطلق النسخة الثانية من حملة الـ"Red Week"

أطلق مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات النسخة الثانية من حملة الـ" Red Week" تحت شعار "جدد طاقتك"، وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري.

وشهد تدشين الحملة الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، المشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات من مقر وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمود جمال مدير إدارة التطوع بالهلال الأحمر المصري.

وتهدف الحملة إلى رفع وعي الطلاب بكيفية التعامل مع الضغوط الحياتية، والتعريف بالخدمات التي تقدمها وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعة، إلى جانب تعزيز روح المبادرة والعمل التطوعي لدى طلاب، خاصة أن المستهدف العام الجاري 100 ألف متطوع.

الجدير بالذكر أن عدد وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات يبلغ عددها 31 وحدة على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة وتنفذ الأنشطة والمشروعات فى إطار العمل على دعم مهارات الشباب الجامعي وتأهيله لسوق العمل والتعريف بالخدمات المقدمة من الوزارة، كما يتم تنفيذ عدد من الأنشطة منها ما يتعلق بتنمية المهارات الشخصية للطالب الجامعي وبناء شخصيته،كذلك نشر الوعي تجاه العديد من القضايا المختلفة في ضوء برامج وخدمات الوزارة المختلفة.

