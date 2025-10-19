التضامن تطلق القافلة الثانية من حملة "خليك سند" لتقديم حزمة متكاملة من الأنشطة التنموية

نفذت وزارة التضامن الاجتماعي القافلة الثانية من فعاليات حملة "خليك سند" بهدف تقديم حزمة متكاملة من الأنشطة التنموية لطلاب المرحلة الابتدائية داخل مدارس مشروعات السكن البديل للمناطق المطورة.

وشهدت منطقة "معا " تنفيذ أنشطة الحملة بمدرسة "معا الابتدائية" علي مدار يومين، وتم استهداف عدد 1050 طالبا وطالبة تم الكشف عليهم، بالإضافة إلي توفير عدد 165 نظارة طبية، وتم خلالها تنفيذ عدد من الأنشطة الترفيهية والتعليمية التي لاقت تفاعلًا واسعًا من الأطفال وأولياء الأمور.

وتستهدف حملة "خليك سند" تقديم حزمة متنوعة من الأنشطة التنموية التي تشمل الرعاية الصحية والنفسية، وذلك من خلال تنفيذ قافلة طبية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان الإبصار للطلاب وتوفير النظارات الطبية لمستحقيها، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الأنشطة التفاعلية والترفيهية التي تساهم في دعم الصحة النفسية للطلاب ورفع الوعي الاجتماعي لديهم.

كما تستهدف الحملة تقديم خدماتها لعدد 5500 طالب وطالبة من طلاب المرحلة الابتدائية، داخل مدارس مشروعات السكن البديل في مناطق المحروسة 1 و2، ومعًا، وأهالينا، والخيالة ويتم تنفيذ أنشطة حملة (خليك سند) بمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني من بينها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ومؤسسة face ومؤسسة راعي مصر للتنمية ومؤسسة اسمعونا، بالإضافة إلى مشاركة الرائدات الاجتماعيات اللاتي يقدمن أنشطة تثقيفية وتوعوية مخصصة للأطفال وأسرهم.

وتواصل وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ الحملة في باقي المناطق المستهدفة، بهدف ترسيخ مفهوم الدعم المجتمعي، وتحقيق بيئة صحية ونفسية ملائمة للأطفال داخل هذه المجتمعات الجديدة.

وتأتي الحملة في إطار جهود الوزارة المستمرة لدعم سكان مشروعات السكن البديل للمناطق غير المطورة، وتعزيز جهود التنمية المستدامة في هذه المجتمعات.

