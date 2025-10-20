السيسي ونظيره الكوري يتبادلان التهاني بمناسبة تأهل منتخبي البلدين إلى كأس العالم لكرة القدم

تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الكورى الجنوبي التهاني بمناسبة تأهل المنتخب الوطني لكل من البلدين إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم المقرر إقامتها عام ٢٠٢٦.

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من “لي جاي ميونج”، رئيس جمهورية كوريا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين تبادلا التهاني بمناسبة مرور ثلاثين عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث أعرب الرئيس الكوري عن شكره وتقديره للرئيس على استقباله لمبعوثه الخاص في سبتمبر ٢٠٢٥، مشيرًا إلى أن اللقاء كان مثمرًا وأسفر عن نتائج ملموسة.

من جانبه، جدّد الرئيس تهنئته للرئيس الكوري بمناسبة انتخابه رئيسًا للجمهورية في يونيو ٢٠٢٥، مؤكدًا تطلعه إلى استقباله في القاهرة في أقرب فرصة، في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات

