تعزيز التعاون وتنفيذ اتفاق وقف حرب غزة يتصدران مباحثات السيسي ونظيره الكوري الجنوبي اليوم

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من “لي جاي ميونج”، رئيس جمهورية كوريا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين تبادلا التهاني بمناسبة مرور ثلاثين عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث أعرب الرئيس الكوري عن شكره وتقديره للرئيس على استقباله لمبعوثه الخاص في سبتمبر ٢٠٢٥، مشيرًا إلى أن اللقاء كان مثمرًا وأسفر عن نتائج ملموسة.

من جانبه، جدّد الرئيس تهنئته للرئيس الكوري بمناسبة انتخابه رئيسًا للجمهورية في يونيو ٢٠٢٥، مؤكدًا تطلعه إلى استقباله في القاهرة في أقرب فرصة، في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول أيضًا تأكيد الرئيسين على أهمية ترسيخ نهج السلام على المستوى العالمي، مع الإشادة بالجهود المبذولة في هذا السياق، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو شبه الجزيرة الكورية.

وفي هذا الإطار، استعرض الرئيس الجهود المصرية التي أفضت إلى التوصل لاتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق. ومن ناحيته، أعرب الرئيس الكوري عن تقديره البالغ للدور الذي تضطلع به مصر، ولجهود الرئيس في تسوية الأزمات الإقليمية.

وذكر المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف التعاون لجذب المزيد من الاستثمارات الكورية إلى مصر، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وصناعة السفن والسيارات، مع التركيز على توطين هذه الصناعات داخل مصر. وتم كذلك بحث آفاق التعاون في مجال التعليم والتعليم العالي، بما في ذلك دراسة إنشاء جامعة كورية في مصر بالشراكة مع الجانب المصري.

وأشار الرئيس الكوري إلى أن مصر تُعد أول دولة تستضيف مركزًا ثقافيًا كوريًا، موضحًا في هذا الإطار أنه سوف يتم افتتاح مركزين ثقافيين جديدين بالقاهرة لنشر الثقافة الكورية.

وفي السياق ذاته، وجه الرئيس الكوري التهنئة للرئيس على قرب افتتاح المتحف المصري الكبير، كما تبادل الرئيسان التهاني بمناسبة تأهل المنتخب الوطني لكل من البلدين إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم المقرر إقامتها عام ٢٠٢٦.

