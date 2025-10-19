للرقابة على الأسعار وتحسين الخدمات، حزمة إجراءات في 5 مراكز بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن مشروعات خدمية وتنموية استهدف تحسين البنية الأساسية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة مراكز المحافظة، شملت مراكز الخارجة، والداخلة، والفرافرة، وبلاط، وباريس، والفرافرة في إطار تنفيذ التوجيهات للقيادة التنفيذية نحو توفير بيئة حضارية آمنة ومستدامة، وضبط الأسواق لضمان استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وأكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن جهود الوحدات المحلية ركزت على محورين أساسيين؛ تحسين المظهر الحضاري وتعزيز جودة المرافق.

ففي مركز الخارجة، نُفذت حملات مكبرة لرفع المخلفات وقص الأشجار المتشابكة مع أسلاك الكهرباء بعدد من القرى، حفاظًا على سلامة المواطنين والمظهر الجمالي.

وأضاف الزملوط، أنه جرى إزالة التعديات على أراضي الدولة بقرى جناح والجزائر وفلسطين في مسعىً لاسترداد حق الشعب، بينما جرى صيانة محطة مياه الشرب وغسيل الخزانات بقرية فلسطين لضمان نقاء المياه كذلك جرى إزالة الإعلانات غير المرخصة بمدينة الخارجة، وتجميل الجزيرة الوسطى بشارع جمال عبد الناصر.

أما في مركز الداخلة، شملت حملات النظافة الموسعة مدينة موط وقرى المركز، وجرى خلالها رفع الأتربة والمخلفات وتحسين مداخل القرى ولإضفاء لمسة جمالية، جرى زراعة أشجار التوت بعدد من الطرق والمداخل الرئيسية لتعزيز الغطاء الأخضر.

وفي إطار تحسين المرافق، جرى تنفيذ أعمال الرصف والرفع المساحي بطريق (الشيخ والي – أسمنت)، وتمهيد الطرق العامة، إلى جانب تركيب وصيانة كشافات الإنارة بعدد من القرى لتحسين مجال الرؤية وتعزيز الأمان.

وفي مركز الفرافرة، جرى تنفيذ حملات نظافة وتجميل للطرق والميادين، وتركيب الإنترلوك بعدد من الشوارع ومحيط المباني الخدمية، كما جرى صيانة محطات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بالقرى، مع إجراء الغسيل الدوري للخزانات لضمان ضخ مياه نقية.

ولم تغب القرى الصغيرة عن دائرة الاهتمام، ففي مركز بلاط جرى إصلاح خطوط المياه بعدد من القرى منها عين عيش شمس، ومتابعة تشغيل محطات المياه لضمان انتظام الخدمة.

وفي باريس، جرى صيانة محطة مياه الشرب بقرية بغداد وضمان كفاءة التشغيل وانتظام الخدمة، واستكمال أعمال المرحلة الثانية بقرى الأربعين، وترميم دار المناسبات بقرية بغداد.

وتزامنت الجهود الخدمية مع تركيز كبير على الجانب الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، حيث استمر طرح الخضر والفاكهة والسلع الغذائية بأسعار مخفضة عبر المنافذ الثابتة والمتنقلة في مدن وقرى المراكز الخمسة، للتخفيف عن كاهل المواطنين وتحقيق استقرار الأسواق، وخاصة مع استمرار تشغيل السوق الحضاري وسوق اليوم الواحد بمركز الفرافرة.

وفي ملف الرقابة، كثفت الوحدات المحلية حملاتها على المخابز بقرى المراكز كافة (الخارجة، والداخلة، والفرافرة، وبلاط، وباريس) لمتابعة جودة الخبز وضبط الأوزان والالتزام بالمواصفات القياسية والمواعيد المقررة.

كما جرى متابعة مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود بشكل دوري في المراكز الخمسة، للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة التي أقرتها اللجنة العليا ومنع أية تجاوزات أو محاولات لاستغلال المواطنين، في تطبيق صارم لقرارات اللجنة.

وشهد مركز بلاط متابعة لأعمال رفع كفاءة مزرعة الأسماك التابعة للوحدة المحلية بقرية ذخيرة لزيادة الإنتاج واستغلال الموارد المتاحة، بينما جرى متابعة تطوير الحديقة المثمرة بقرية جدة بمركز باريس.

