آخر تطورات تجديد ميسي عقده مع إنتر ميامي

كشفت تقارير صحفية عن تطور جديد بشأن تجديد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عقده مع ناديه إنتر ميامي الأمريكي والذي ينتهي بنهاية هذا العام.

وأكدت التقارير أن ليونيل ميسي على وشك تمديد عقده مع إنتر ميامي، والذي ينتهي في نهاية ديسمبر المقبل.

وبحسب ما ذكره موقع SPOX، نقلًا عن خبير سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو، فإن المفاوضات بشأن بقاء ليونيل ميسي في إنتر ميامي، لا تزال في مرحلة متقدمة.



وقال فابريزيو رومانو: "من المتوقع أن يبقى ليونيل ميسي، ويوقع عقدًا جديدًا. التفاصيل النهائية يجري حاليًا حسمها".

وأضاف أن اللاعب المخضرم، البالغ من العمر 38 عامًا، يركز بشكل كامل على مشروع إنتر ميامي.

ولا يزال من غير المعروف، المدة التي سيرتبط بها ليونيل ميسي، بالنادي الأمريكي في العقد الجديد.

لكن التقارير الأخيرة تشير إلى تمديد عقد ليونيل ميسي، لمدة عامين إضافيين حتى نهاية عام 2027، مما يعني أن النجم الأرجنتيني سيواصل اللعب حتى يبلغ سن 40 عامًا.

وذكر موقع SPOX أن ليونيل ميسي، يركز في الوقت الحالي، على تصفيات الدوري الأمريكي، التي تأهل إليها فريق إنتر ميامي، وستنطلق قريبًا.

النجم الفائز بجائزة الكرة الذهبية 8 مرات، يطمح إلى قيادة إنتر ميامي، نحو أول لقب له في تاريخ الدوري الأمريكي.

وخلال الموسم المنتظم المنقضي للدوري الأمريكي، سجل ليونيل ميسي 29 هدفًا وقدم 16 تمريرة حاسمة في 28 مباراة.

وكان النجم الأرجنتيني قد انتقل إلى صفوف إنتر ميامي في عام 2023 قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

أما أول منافس لإنتر ميامي في الأدوار الإقصائية، فسيكون نادي ناشفيل SC، وستقام المباراة الأولى من سلسلة "Best of 3" يوم الجمعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.