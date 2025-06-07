طريقة عمل الفتة الإسكندراني لذيذة وسهلة التحضير في العيد

طريقة عمل الفتة الإسكندراني، الفتة الإسكندراني من الأطباق المصرية الشعبية الشهيرة التى لها عشاقها، وهى نفس الفتة المصرية ولكن تقدم بالخل والثوم فقط بدون صلصة.

وطريقة عمل الفتة الإسكندراني، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل خاصة فى عيد الأضحى المبارك.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الفتة الإسكندراني.

مكونات عمل الفتة الإسكندراني:-

2 كوب أرز أبيض

1 رغيف خبز بلدي (محمص أو محمر في الزيت)

5 فصوص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة خل أبيض

ملح وفلفل حسب الرغبة

سمن أو زيت (للتشويح)

مرقة لحم أو دجاج (حسب المتوفر)

قطع من اللحم المسلوق أو الدجاج (اختياري)

طريقة عمل الفتة الإسكندراني:-

يغسل الأرز جيدا ويطهى بالطريقة المعتادة مع قليل من السمن والملح.

يمكن استخدام المرقة بدلا من الماء لإضفاء نكهة أغنى.

يقطع الخبز إلى مكعبات صغيرة ويحمص في الفرن أو يقلى في الزيت حتى يصبح ذهبي ومقرمش.

في مقلاة، سخنى قليل من السمن أو الزيت.

اضيفي الثوم المفروم وقلبي حتى يصبح ذهبي اللون.

اضيفي الخل وقلبى سريعا ثم ارفع الخليط من على النار.

في طبق التقديم، وزعى طبقة من الخبز المحمص.

رش قليلا من المرقة على الخبز حتى يطرى قليلا.

اضيفي فوقه طبقة من الأرز الساخن.

وزعى طشة الخل والثوم على الوجه.

يمكن إضافة قطع من اللحم أو الدجاج المسلوق حسب الرغبة.

يمكن إضافة رشة من الكمون أو الكزبرة الافة مع الثوم لإعطاء نكهة مميزة.

يفضل تقديم الفتة ساخنة فور تحضيرها للحصول على أفضل طعم.

طريقة عمل الفتة الاسكندراني

ولعمل الفتة المصرية

مكونات عمل الفتة المصرية:-

لعمل الفتة:

2 كوب أرز أبيض

3 أرغفة خبز بلدي (مقطع ومحمص أو مقلي)

2 ملعقة كبيرة سمن أو زبدة

4 فصوص ثوم مفروم

2 كوب شوربة (مرق لحم أو دجاج)

1 ملعقة كبيرة خل أبيض

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

لعمل الصلصة:

5 فصوص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة زيت

1 كوب عصير طماطم

2 ملعقة كبيرة خل أبيض

رشة كمون (اختياري)

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

طريقة عمل الفتة المصرية:-

اغسلى الأرز جيدا ثم صفيه.

في قدر، سخنى ملعقة من السمن، ثم أضيفي الأرز وقلبيه لعدة دقائق.

أضيفي مقدار الماء الساخن (نحو 2.5 كوب) والملح، واتركيه حتى يغلي، ثم خففي النار واتركيه حتى ينضج.

قطعي الخبز إلى مربعات صغيرة.

حمصيه في الفرن أو اقليه حتى يصبح ذهبي اللون.

في قدر، أضيفي قليلا من الشوربة والخل والثوم وقلبيهم معًا، ثم اسكبيهم فوق الخبز ليصبح طريا بعض الشيء.

في مقلاة، سخني الزيت ثم أضيفي الثوم حتى يصبح لونه ذهبي.

أضيفي الخل، ثم عصير الطماطم، والملح، والفلفل، واتركي الخليط يغلي حتى يتماسك قوامه.

في صينية أو طبق تقديم، ضعي طبقة من الخبز المبلل بالشوربة.

أضيفي فوقها طبقة من الأرز.

اسكبي الصلصة على الوجه.

يمكن إضافة اللحم المسلوق أو المحمّر فوق الفتة حسب الرغبة.

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