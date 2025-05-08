طريقة عمل الملوخية بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل الملوخية، الملوخية من الخضراوات الورقية الخضراء الشهيرة التى تقدم فى مصر بطرق مميزة ومختلفة، ما يجذب لها الأشخاص من مختلف أنحاء العالم.

وطريقة عمل الملوخية، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة حيث يعشقها الكبار والصغار.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الملوخية.

مكونات عمل الملوخية:-

كوبان من الملوخية المفرومة (طازجة أو مجمدة)

4 أكواب من مرق الدجاج أو اللحم

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

ملعقة كبيرة كزبرة جافة مطحونة

ملعقتان كبيرتان سمن أو زيت

ملح وفلفل حسب الرغبة

دجاج مسلوق أو لحم (اختياري للتقديم)

طريقة عمل الملوخية:-

في قدر على النار، ضعي مرق الدجاج أو اللحم واتركيه حتى يغلي.

أضيفي الملوخية المفرومة تدريجيا إلى المرق مع التحريك المستمر على نار هادئة حتى تبدأ في الغليان الخفيف.

لا تتركي الملوخية تغلي كثيرا حتى لا تفقد قوامها.

في مقلاة صغيرة، سخني السمن أو الزيت، ثم أضيفي الثوم المفروم والكزبرة الجافة، وقلبي حتى يتحول لون الثوم إلى الذهبي وتظهر رائحة الطشة الشهية.

أضيفي خليط الثوم والكزبرة مباشرة إلى الملوخية وقلبي برفق.

قدمي الملوخية ساخنة إلى جانب الأرز الأبيض أو الخبز، ويمكنك إضافة قطع الدجاج أو اللحم حسب الرغبة.

طريقة عمل الملوخية

فوائد تناول الملوخية

الملوخية تحتوى على فوائد صحية لا يمكن إغفالها، فهى تمتلك قدرًا كبيرًا من الفيتامينات المتعددة والأحماض الداعمة للصحة، والمعادن التي تحسن حالة الجسم بشكل عام، ويمكن الإشارة إلى أهم فوائد الاعتماد على تناول الملوخية من خلال سبع نقاط.

1- تساعد الملوخية على تليين المعدة وتحسين عمل الجهاز الهضمى وعلاج مشكلة القولون العصبي.



2- تعتبر الملوخية من أفضل الخضراوات التي تعالج فقر الدم وتحسن الصحة بشكل عام.



3- تناول الملوخية بانتظام مرة واحدة أسبوعيًا يضمن تنظيف الجسم بالكامل من السموم وتحجيم الجذور والشوارد الحرة المسببة للأورام السرطانية.

4- تدعم الملوخية وظائف العديد من أجهزة الجسم وأهمها الجهاز المناعى خط الدفاع ضد الأمراض، كما أنها تعالج اضطرابات الجهاز العصبى وتعمل على تهدئة الأعصاب وتحسين الحالة المزاجية.

5- الملوخية مفيدة جدًا للحوامل ذلك لغناها بحمض الفوليك الأساسي والضروري لمنع إصابة الجنين بالتشوهات، كما أن تناول هذا النوع من الأطعمة الخضراء تحديدًا يمنح المرأة الحامل كمية وفيرة من الحديد.

6- الاعتماد على تناول الملوخية يساعد بشكل ملحوظ على خسارة الوزن الزائد حيث إنها قليلة السعرات الحرارية.

7- تحتوى الملوخية على عدد كبير من الفيتامينات وأنواع خاصة من موانع تأكسد الخلايا التي تحمى الجسم من أمراض كثيرة وتزيد من القدرة على التحمل والنشاط والحيوية، كما أن الانتظام في تناولها يعالج سلسلة طويلة من مشكلات الجلد وطبقات البشرة والشعر والالتهابات بصورة عامة.

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