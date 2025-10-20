الإثنين 20 أكتوبر 2025
حوادث

تقرير المرور فى حادث النزهة: السيارة النقل تجاوزت السرعة وتسببت فى الكارثة

حادث، فيتو
حادث، فيتو

تسلمت نيابة النزهة تقرير لجنة المرور حول حادث تصادم سيارتين نقل وأخرى ميكروباص على الطريق فى النزهة، وأسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين.  
 

وتبين أن سائق السيارة النقل كان يسير بسرعة كبيرة غير منتبه للطريق متجاوزا الحد الأقصى المسموح به، فاصطدم بالسيارة الميكروباص والتي نتج عنها الحادث.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين نقل وأخرى ميكروباص على الطريق في النزهة.  

وبالانتقال والفحص، تبين تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص، وأسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين.
وتم نقل جثة المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.  

الجريدة الرسمية