محافظ الدقهلية يتفقد سير العمل بسوق السمك الحضاري بالسنبلاوين

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، مدينة السنبلاوين، لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، شملت سوق السمك الحضاري، ومبنى مجلس المدينة الجديد، والمعرض الدائم لجهاز العروسة.

رفع جميع الباعة الجائلين خارج السوق، وتكثيف الحملات اليومية

وخلال تفقد محافظ الدقهلية سوق السمك الحضاري، وجه رئيس المدينة بالتشديد على المتعاقدين على المحال بسرعة تشغيلها فعليًا لخدمة المواطنين وتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية في بيئة حضارية منظمة، مشددًا على ضرورة رفع جميع الباعة الجائلين خارج السوق، وتكثيف الحملات اليومية من الإشغالات والمرافق لتمكين السوق من العمل بصفة دائمة، مؤكدًا أن الهدف هو تعظيم الاستفادة من السوق وتحقيق المنفعة العامة مع الحفاظ على موارد الدولة ومظهر المدينة الحضاري.

سوق السمك الحضاري بالسنبلاوين بتكلفة بلغت 31 مليونا

وأوضح "مرزوق" أن سوق السمك الحضاري بالسنبلاوين تم إنشاؤه بتمويل من صندوق التنمية الحضرية بتكلفة بلغت 31 مليون جنيه، ويضم 115 محلًا تجاريًا ومخبزًا، ويعد نموذجًا للتنمية الحضرية الهادفة إلى تنظيم النشاط التجاري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

أعمال إنشاء مبنى مجلس مدينة السنبلاوين

وفي سياق جولته، تفقد محافظ الدقهلية، أعمال إنشاء مبنى مجلس مدينة السنبلاوين الجديد، المقام على مساحة إجمالية 800 متر مربع، بتكلفة إجمالية 40 مليون جنيه، بلغت تكلفة مرحلته الأولى 16 مليون جنيه، ويتكون من مبنى المركز التكنولوجي على مساحة 450 مترًا من أرضي وأربعة أدوار علوية، وجزء ملحق مكون من دور أرضي وأول علوي.

الدولة لا تدخر جهدًا في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية

وأكد المحافظ أن الدولة لا تدخر جهدًا في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتقديم خدمات المواطنين بسهولة ويسر، مشددًا على ضرورة الحفاظ على المنشآت العامة وصيانتها بصفة دورية.

تفقد المحافظ المعرض الدائم لجهاز العروسة بمدينة السنبلاوين

كما تفقد المحافظ المعرض الدائم لجهاز العروسة بمدينة السنبلاوين، والذي يضم مختلف السلع المنزلية ومستلزمات الزواج، ووجه بتوسعة المعرض ليشمل السلع الغذائية لتلبية احتياجات أكبر شريحة من المواطنين، مؤكدًا على أهمية دعم المبادرات المجتمعية التي تسهم في تخفيف الأعباء عن الشباب المقبلين على الزواج.

