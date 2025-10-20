أبرزها إعادة تقييم درجات الإعدادية والدين مادة أساسية، التعليم تصدر 4 قرارات مهمة

نشرت جريدة الوقائع المصرية، في عددها رقم 234، الصادر اليوم 20 أكتوبر 2025، 4 قرارات مهمة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تحديد تكلفة الترخيص للكتب الخارجية، وتعديل بعض أحكام المدارس الرسمية للغات، والمدارس الرسمية المتميزة للغات، وإعادة تنظيم التقويم التربوى الشامل المطبق على الحلقة الإعدادية، نظام الدراسة والتقييم لمادة التربية الدينية.

وجاءت القرارات كالتالي:

-قرار وزارة التربية والتعليم رقم 222 لسنة 2025، بشأن تعديل أحكام المادة (5) من القرار الوزاري رقم 78 لسنة 2025 بشأن إعادة تنظيم اللائحة الخاصة بالترخيص بطبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية.



وحددت الوزارة التكلفة المطلوبة التى يلتزم بسدادها مقدم طلب الترخيص بطبع ونشر الكتاب المدرسى الخارجي، والخاصة بالفحص أو إعادة فحص الكتاب، من خلال ربط نفقات الترخيص بأعداد الطلاب المستهدفين فى ضوء الحصر النهائى - الوارد إلى الإدارة المركزية المختصة بشئون المناهج، وقيمة المبالغ المطلوب سدادها لكتب رياض الأطفال 10 آلاف جنيه، والتعليم الأساسي (إبتدائي وإعدادي) 10 آلاف جنيه، والتعليم الثانوي 15 ألف جنيه، والثانوي الفني 5 آلاف جنيه، ويتضمن طلب الترخيص المقدم الكتاب المدرسى الأساسى الصادر عنه الكتاب الخارجى، والمرحلة الدراسية، والفصل الدراسي، ونوعية الكتاب الخارجي.



-قرار وزارة التربية والتعليم رقم 244 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 285 لسنة 2014، بشأن المدارس الرسمية للغات، والمدارس الرسمية المتميزة للغات.



ويشترط فيمن يتم اختياره لوظيفة مدير، أو وكيل فى المدارس الرسمية للغات، أو الرسمية المتميزة للغات، فضلًا عن الاشتراطات العامة المنصوص عليها فى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديلاته بالقانون رقم 155 لسنة ۲۰۰٧، والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012، مراعاة أن يكون (أن يكون من الحاصلين على المؤهلات العليا التربوية أو الحاصلين على مؤهل عال، بالإضافة إلى دبلوم تربوي، والأفضلية لمن هو أعلى مؤهلًا.



-قرار وزارة التربية والتعليم رقم 230 لسنة 2025، بتعديل أحكام المادة السابعة من القرار الوزارى رقم 137 لسنة 2024، بشأن إعادة تنظيم التقويم التربوى الشامل المطبق على الحلقة الإعدادية.



تكون خطة المواد الدراسية، ودرجات كل مادة للصف الثالث الإعدادى- شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى، وحددت مواد نجاح ورسوب وتضاف درجاتها للمجموع الكلي (اللغة العربية أعمال السنة 16 درجة والدرجة الكلية 80 درجة، واللغة الإنجليزية أعمال السنة 12 درجة والدرجة الكلية 60 درجة، والدراسات الاجتماعية أعمال السنة 8 درجات والدرجة الكلية 40 درجة، والرياضيات 12 درجة أعمال السنة والدرجة الكلية 60 درجة) ويتم احتساب درجة الطالب على أساس اختبار نهاية الفصل الدراسى الأول (40٪) من الدرجة الأصلية + اختبار نهاية الفصل الدراسى الثانى (40٪) من الدرجة الأصلية، و(20٪) نسبة أعمال السنة للفصلين الدراسيين.



-قرار وزارة التربية والتعليم رقم 231 لسنة 2025، بشأن نظام الدراسة والتقييم لمادة التربية الدينية بجميع المراحل التعليمية.



وتكون مادة التربية الدينية مادة أساسية تدرس بكافة الصفوف الدراسية فى جميع المراحل التعليمية، وفقًا للمحتوى والدرجات المقررة لها بالقرارات الوزارية الخاصة بكل مرحلة، ويشترط للنجاح فيها الحصول على نسبة (۷۰٪) على الأقل من الدرجة المخصصة لها، على ألا تحتسب درجاتها ضمن المجموع الكلى لدرجات الطالب.

