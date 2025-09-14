بالأرقام، أسعار الكتب المدرسية للمدارس التجريبية للعام الدراسي 2025-2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أسعار الكتب المدرسية للطلاب بالمدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات خلال العام الدراسي الجديد 2025-2026.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن مصاريف وأسعار كتب المدارس التجريبية (الرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات):

أسعار الكتب للمدارس التجريبية

رياض الأطفال 1: 830 جنيهًا.

رياض الأطفال 2: 830 جنيهًا.

الصف الأول الابتدائي: 1030 جنيهًا.

الصف الثاني الابتدائي: 1030 جنيهًا.

الصف الثالث الابتدائي: 1030 جنيهًا.

الصف الرابع الابتدائي: 1330 جنيهًا.

الصف الخامس الابتدائي: 1330 جنيهًا.

الصف السادس الابتدائي: 1330 جنيهًا.

الصف الأول الإعدادي: 1500 جنيه.

الصف الثاني الإعدادي: 1500 جنيه.

الصف الثالث الإعدادي: 1400 جنيه.

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أسعار الكتب الدراسية للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات تتضمن أسعار كتب المستوى الرفيع في اللغات للفصلين الدراسيين، في حين لا تتضمن أسعار الكتب الدراسية للمدارس الخاصة كتب المستوى الرفيع.

جاء ذلك في إطار ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول المقارنة بين أسعار الكتب الدراسية للمدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة لغات وأسعارها للمدارس الخاصة.

توضيح هام من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وقالت الوزارة في بيان لها إنها اتخذت خطوة للمرة الأولى بتوجيهات من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعدم ربط تسليم الكتب الدراسية للطلاب بدفع المصروفات، وتيسيرا على أولياء الأمور فقد تم تقسيم المصروفات الدراسية بما في ذلك مصروفات الكتب الدراسية على أربعة أقساط.

وتابعت أن هذا التوضيح يأتي ردا على تداول معلومات مغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحرص وزارة التربية والتعليم على توضيح كافة المعلومات بشفافية والرد على كل الاستفسارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.