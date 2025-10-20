قراءة في أبعاد الحملة الغربية لاستهداف بكين (1)

الصين الواحدة والقرار 2758

تحتفل الأمم المتحدة هذا العام بمرور ثمانية عقود على تأسيسها، في لحظة فارقة يشهد فيها العالم تحولات جوهرية في بنية النظام الدولي وتوازناته، ومع أن هذه المناسبة كان يُفترض أن تكون محطة لتجديد الالتزام بمبادئ الميثاق الأممي وقيم السلم والتنمية المشتركة، فإن بعض الأطراف اختارت إعادة فتح ملفات حسمها التاريخ والقانون الدولي منذ أكثر من نصف قرن، وفي مقدمتها قضية تايوان ومبدأ الصين الواحدة، الذي يمثل أحد الركائز الثابتة للنظام الدولي المعاصر.



حملة سياسية للتشكيك في القرار 2758

فبالتزامن مع الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، تتجدد هذه القضية، من خلال حملة سياسية وإعلامية منسقة تقودها سلطات الإقليم بدعم غربي صريح، وعلى رأسه الولايات المتحدة، في محاولة لإعادة طرح مزاعم قديمة حول ما يسمى بـ الوضع غير المحدد لتايوان..

بهدف التشكيك في القرار رقم 2758 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 1971، والذي أقر بأحقية جمهورية الصين الشعبية في تمثيل الصين داخل المنظمة الدولية.



فعلى المستوى السياسي، ادعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في تصريحات لها أن وثائق الحرب العالمية الثانية، ومن بينها إعلان القاهرة وإعلان بوتسدام، لم تحدد أي منها الوضع السياسي النهائي لتايوان.



وهو ما ردت عليه الصين بقوة وحزم، فقد صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في سبتمبر الماضي، قائلًا: "إن التحريف والتفسير الخاطئ للوثائق المتعلقة بالحرب العالمية الثانية على نحو أحادي من قبل الولايات المتحدة، لا يمكن أن يزعزع التزام المجتمع الدولي الراسخ بمبدأ صين واحدة".

مشيرًا إلى أن مبدأ صين واحدة يُمثل إجماعًا شاملًا للمجتمع الدولي، وحث الجانب الأمريكي على الالتزام بشكل كامل بمبدأ صين واحدة والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، والتوقف عن التلاعب بمسألة تايوان وعن التواطؤ مع ما يسمى استقلال تايوان، وعن دعمه بأي شكل من الأشكال، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين.



واتصالًا، أصدرت وزارة الخارجية الصينية في سبتمبر الماضي، ورقة موقف رسمية، شددت فيها على أن القرار رقم 2758 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1971 يُشكل تأكيدًا حاسمًا وشاملًا لمبدأ صين واحدة.. وأن أي محاولات لتشويهه أو الالتفاف عليه تمثل انتهاكًا صريحًا لسيادة الصين وللنظام الدولي الذي تأسس عقب الحرب العالمية الثانية.

كما أشارت الورقة بوضوح إلى أن الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية حاولت على مدى العقود الماضية خلق ما يشبه “صينين” داخل الأمم المتحدة، غير أن المجتمع الدولي رفض تلك المساعي بإجماع واضح، إدراكًا منه بأن احترام مبدأ الصين الواحدة يشكل حجر الأساس في استقرار العلاقات الدولية وحماية سيادة الدول واستقلالها.



وفي حقيقة الأمر، فإن قضية تايوان لم تكن يومًا مسألة إقليمية ضيقة، بل ظلت مرآةً تعكس عمق التنافس بين الشرق والغرب، ومؤشرًا على طبيعة التوازنات الجيوسياسية المتغيرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

فقد جاء القرار 2758 ليحسم مسألة التمثيل بشكل نهائي ويعد وثيقة الشرعية الأممية التي لا تحتمل التأويل، مؤكدًا أن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الممثل الشرعي الوحيد للصين لدى الأمم المتحدة، وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية. وبذلك، أعيدت لبكين مكانتها الطبيعية كإحدى القوى المؤسسة للنظام الأممي بعد عقود من الإقصاء.



ومع ذلك، نشهد اليوم محاولات لإعادة تفسير القرار، بزعم أن وضع تايوان غير محدد، وهي مزاعم تتجاهل الحقائق القانونية والتاريخية، وتتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة ومع مبدأ السيادة ووحدة أراضي الدول، الذي يُعد أحد أركان النظام الدولي منذ عام 1945.

فتاريخيًا، يستند الموقف الصيني إلى أسس راسخة أبرزها، إعلان القاهرة عام 1943، الذي جمع بين الرئيس الأمريكي روزفلت، ورئيس الوزراء البريطاني تشرشل، وزعيم الصين آنذاك تشيانغ كاي شيك، ونصّ الاعلان بوضوح على ضرورة إعادة اليابان جميع الأراضي الصينية التي احتلتها، بما فيها تايوان.

كما أكد إعلان بوتسدام عام 1945، الالتزام بما ورد في إعلان القاهرة، مما رسّخ في الوثائق الدولية تبعية تايوان الكاملة للصين.. ومن ثم، فإن الادعاء بأن لتايوان وضعًا قانونيًا خاصًا أو مستقلًا هو تحريف متعمّد يتنافى مع التاريخ ومع النصوص القانونية المعترف بها دوليًا. وللحديث بقية

