السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للشباب في التاريخ بعد تتويج المغرب

مونديال الشباب، توج منتخب المغرب بلقب النسخة 24 من كأس العالم للشباب تحت 20 عاما المقامة في تشيلي بالفوز على الأرجنتين 2-0، اليوم الإثنين، في المباراة النهائية.

ونجح المغرب في كتابة التاريخ بالتواجد في قائمة أبطال كأس العالم للشباب بعدما نجح بالفوز بالنسخة رقم 24 التي أقيمت في تشيلي 2025 بجدارة.

الأرجنتين يتصدر قائمة الفائزين بكأس العالم للشباب 

ويعد منتخب الأرجنتين أكثر المنتخبات المتوجة بلقب كأس العالم للشباب برصيد 6 تتويجات بفارق لقب عن البطل القياسي السابق منتخب البرازيل.

فيما يعد المنتخب البرازيلي أول فريق يحافظ على لقبه بتتويجين متتاليين عامي 1983 و1985، حين أقيمت البطولة في المكسيك والاتحاد السوفيتي، على الترتيب.

وكررت البرتغال إنجاز البرازيل حين توجت بالكأس عامي 1989 و1991 على حساب نيجيريا والبرازيل بقيادة لويس فيغو ونونو جوميش وجواو بينتو، وأقيمت النسختين في السعودية والبرتغال.

وكان منتخب الأرجنتين ثالث منتخب ينجح في الاحتفاظ بالكأس حين توج به عامي 1995 و1997 في قطر وماليزيا، بعد أن هزم البرازيل وأوروجواي.

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للشباب في التاريخ 

1-  الأرجنتين: 6 ألقاب (1979, 1995, 1997, 2001, 2005, 2007)

الوصيف مرتان (1983, 2025)

2- البرازيل 5 ألقاب (1983, 1985, 1993, 2003, 2011)

الوصيف 4 مرات (1991, 1995, 2009, 2015)

3- البرتغال لقبان (1989, 1991)

الوصيف مرة (2011)

3- صربيا لقبان (1987, 2015)

4- أوروجواي لقب (2023)

الوصيف لقبان (1997, 2013)

4- غانا لقب واحد (2009)

الوصيف مرتان (1993, 2001)

4- إسبانيا لقب واحد (1999)

الوصيف مرتان (1985, 2003)

4- روسيا لقب واحد (1977)

الوصيف مرة  (1979)

4- ألمانيا  لقب واحد (1981)

الوصيف مرة (1987)

4- إنجلترا لقب واحد (2017)

4- فرنسا لقب واحد (2013)

4- أوكرانيا لقب واحد (2019)

4- المغرب لقب واحد (2025) 
 

فيما حصل 7 منتخبات علي مركز الوصافة دون التتويج باللقب، وهم كالتالي" 

نيجيريا الوصيف مرتان (1989, 2005)

إيطاليا الوصيف مرة (2023)

المكسيك الوصيف مرة (1977)

قطر الوصيف مرة (1981)

اليابان الوصيف مرة (1999)

جمهورية التشيك الوصيف مرة (2007)

فنزويلا الوصيف مرة (2017)

