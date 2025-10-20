بعد مصر وقطر، المغرب يسجل الظهور العربي الثالث على منصات التتويج بمونديال الشباب

منح منتخب المغرب العرب الظهور للمرة الثالثة على منصة التتويج في كأس العالم للشباب عبر تاريخ البطولة بعد انتهاء النسخة 24 في تشيلي 2025.

وحصد المغرب المركز الأول والميدالية الذهبية بعد الفوز بلقب كأس العالم للشباب 2025 على حساب الأرجنتين.

وكان منتخب قطر أول منتخب عربي صعد لمنصات التتويج بعد حصد فضية نسخة 1981 بأستراليا بعد الخسارة برباعية أمام ألمانيا في المباراة النهائية.

كما حقق منتخب مصر بقيادة مدربه شوقي غريب برونزية نسخة 2001 بالأرجنتين بالفوز على باراجواي بهدف في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وتوج منتخب المغرب بلقب النسخة 24 من كأس العالم للشباب تحت 20 عاما المقامة في تشيلي بالفوز على الأرجنتين 2-0، اليوم الإثنين، في المباراة النهائية.

وأحرز ياسر زابيري، لاعب فاماليساو البرتغالي، هدفي المغرب في الدقيقتين 12 و29.

وأصبح أسود أطلس أول منتخب عربي يحقق اللقب، وثاني منتخب أفريقي يتوج بالكأس العالمية بعد غانا التي حققت اللقب في عام 2009 بالنسخة التي أقيمت في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.