ختام برنامج تدريب الشباب على ريادة الأعمال بأبوتيج في أسيوط

قال اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط إنه تم اختتام فعاليات المرحلة الرابعة من برنامج تدريبي للشباب عن ريادة الأعمال والشمول المالي والتي تم تنفيذها بقرى مركز أبوتيج في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وانطلاقًا من رؤية وزارة التنمية المحلية وذلك بإشراف الدكتور مينا عماد نائب محافظ أسيوط وبمتابعة الإدارة المركزية للسكان برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل وذلك لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين تحقيقًا للإستراتيجية القومية للسكان والتنمية ٢٠٣٠.

وأوضح محافظ أسيوط أن وحدة السكان بالمحافظة بقيادة الدكتورة نسرين محروس مدير الوحدة قد نظمت تدريبات في مجال ريادة الأعمال والشمول المالي بعدد من قرى مركز أبوتيج خلال الفترة من 11: 25 يونيو الجاري بالتنسيق مع إحدى المؤسسات.

تم حضور وتدريب أكثر من 1000 مستفيد من الفئة العمرية 21 إلى 45 سنة على مستوى قرى المركز وذلك بحضور محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة أبوتيج، وايمان رفعت عثمان مديره وحده السكان بمركز ومدينة أبوتيج، وحنان فاروق مدير إدارة مشروعك، ورده فكري مديرة خدمة المواطنين بابو تيج، ورؤساء الوحدات المحلية القروية، ولفيف من المنسقين والرموز الدينية والمجتمع المدني حيث تم التدريب بقرى ( باقور، دوينة، الأقادمة، بني سميع، النخيلة، المسعودي، الزرابي، دكران، البلايزة، نزلة باقور) وفقًا للجدول الزمني المقرر لمركز أبوتيج.

نشر مفاهيم ريادة الأعمال والشمول المالي

وأضاف محافظ أسيوط أن البرنامج التدريبي قد تضمن نشر مفاهيم ريادة الأعمال والشمول المالي والتوعية ببرامج التمويل المختلفة للمشروعات التي تقدمها الدولة مثل برنامج مشروعك بالتعاون مع ادارة مشروعك فضلًا عن صندوق التنمية المحلية بالتعاون مع ادارة تنمية القرية بالإضافة إلى صندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر للتعريف بالخدمات التي يقدمها الجهاز مما يساهم في تعزيز الخدمات المقدمة للمجتمعات المحلية ورفع الوعي وتحقيق التنمية المستدامة فضلًا عن تقديم خدمات بنكية مجانية للمتدربين.

وكيفية عمل دراسة وادارة للمشروعات وتحديد احتياجات السوق ومتطلباته وتنفيذ المشاريع والأعمال فضلًا عن الأوراق المطلوبة بما يخص التقديم وتحددت عناصر التدريب بما يختص بالشمول المالي وريادة الأعمال بالإضافة إلى فتح المناقشة وطرح الأسئلة والرد على استفسارات لتحقيق الاستدامة المالية وفي نهاية التدريبات تم تسليم بطاقات "ميزة" البنكية للحضور من المتدربين من خلال بنك مصر.

وأكد محافظ أسيوط أهمية البرنامج الذي يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتستهدف تدريب الشباب على كيفية التخطيط المالي السليم للمشروعات مشيرًا إلى استمرار تنفيذ البرنامج وفقًا للجدول الزمني المقرر والذي يتم تنفيذه بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (7 مراكز كمرحلة أولى، ومركزين كمرحلة ثانية).

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