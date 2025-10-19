الأحد 19 أكتوبر 2025
حوادث

حريق يلتهم محل حلاقة في الظاهر (صور)

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في إخماد حريق نشب داخل محل حلاقة في أحد العقارات بمنطقة الظاهر، دون وقوع أي إصابات.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل حلاقة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الظاهر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

بالفحص تبين اندلاع حريق في محل حلاقة بالطابق الأرضي، أسفل عقار مكون من 4 طوابق، وتبلغ مساحة المحل  6 أمتار تقريبا.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

