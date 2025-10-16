بسبب خلافات سابقة، مصرع شاب على يد آخر في المنوفية

لقي شاب مصرعه على يد مواطن بقرية جريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بقيام مواطن بقتل "م.أ.ل.ز" بقرية جريس التابعة لدائرة المركز.

وتمكنت وحدة مباحث أشمون من ضبط المتهم واعترف بارتكابه الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.