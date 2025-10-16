الجمعة 17 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بسبب خلافات سابقة، مصرع شاب على يد آخر في المنوفية

مصرع شاب على يد آخر
مصرع شاب على يد آخر فى المنوفية

 لقي شاب مصرعه على يد مواطن بقرية جريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بقيام مواطن بقتل "م.أ.ل.ز" بقرية جريس التابعة لدائرة المركز.

وتمكنت وحدة مباحث أشمون من ضبط المتهم واعترف بارتكابه الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أشمون بمحافظة المنوفية المنوفية محافظة المنوفية قرية جريس

مواد متعلقة

134 مرشحا يتنافسون على مقاعد البرلمان بالمنوفية

بعد نشر فيتو استغاثته، تحرك عاجل من صحة المنوفية بشأن حالة العم محروس (صور)

أول صورة للشقيقات الثلاث المتوفيات داخل حمام منزلهن بالمنوفية

حارس بلا دار.. عم محروس يروي تفاصيل مأساة فيضان النيل بالمنوفية.. يبحث عن مأوى بعد أن خانته الأرض والماء.. ويناشد المسئولين مد يد العون له

مصرع 3 شقيقات اختناقًا داخل حمام في المنوفية

التحفظ على صاحب محل كشري بعد تسمم 7 طالبات في المنوفية

بعد تسمم 7 طالبات بسبب وجبة كشرى، تعليم المنوفية: "حالتهم مطمئنة"

مصرع عامل بمقلة لب في المنوفية صعقا بالكهرباء

الأكثر قراءة

مصدر لـ"فيتو": زيادة مرتقبة في أسعار أسطوانات البوتاجاز 50 جنيها

مصادر تكشف قيمة الزيادة المتوقعة في أسعار البنزين والسولار

طبعا هيكون في زيادة، شعبة المخابز تحسم أسعار الخبز المدعم والسياحي بعد ارتفاع الوقود

خدمات النقل الدولي: زيادة في أسعار النقل البري 8% بعد رفع أسعار الوقود

زيادة البنزين والسولار، محافظ أسوان يقرر تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية (صور)

صدمة مزدوجة، "الثروة الداجنة" تتوقع زيادة أسعار الدواجن بعد ارتفاع الوقود

سفاح كي جي تو، تفاصيل مأساوية في مقتل طفل الإسماعيلية وتقطيع جثته على يد زميله بطريقة فيلم "ديكستر"

قبل الزيادة المتوقعة، أسعار البنزين اليوم الخميس

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الخميس

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الخميس

البلدي ترتفع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس (تحديث لحظي)

المزيد

انفوجراف

قرارات وزير التعليم لمتابعة انتظام الدراسة وتطبيق معايير الجودة بالمدارس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 17 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 17 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية