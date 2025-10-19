حسام حسني يكشف كواليس حياة الراحل علي حميدة ويفجر مفاجأة صادمة

استرجع المطرب حسام حسني ذكرياته مع صديقه الراحل علي حميدة، مؤكدة أنه لم يكن ليبي الجنسية بل كان مصري ومقيم في مرسى مطروح، مشيرًا إلى أنه حصل على الدكتوراه في الموسيقى.

وأوضح حسام حسني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، قائلًا: كان بيحكيلي أنه عاوز ينقل الفن من مرسى مطروح إلى القاهرة والعالم، هو مصري تمامًا من مرسى مطروح وأغنية لولاكي كلمات وألحان ناس مصريين مش صناع ليبيا، ولأنه حامل للتراث فهو عرف يغنيها بالطريقة الحلوة دي.

وتابع حسام حسني، بأنه يحضر لألبوم جديد خلال الفترة الحالية وليس له علاقة بالدراما كون وجود مطربين آخرين هناك يغنون ذلك اللون، والأغاني بها حالة عاطفية خاصة والمفردات الجديدة وأتعاون مع الشاعر عنتر هلال، معقبًا: «الألبوم مفهوش أغاني درامية مش ناقص أنكد على الناس».

