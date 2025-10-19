نبيل فهمي: خطة ترامب مكتوبة بقلم رصاص والتعديلات تستمر في المراحل المقبلة

أكد السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، أن خطة ترامب لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قمة شرم الشيخ، مرت بمراحل عديدة ومعقدة.

وأوضح أن مواجهة حرب غزة كانت تتعلق بأمرين رئيسيين الأزمة الإنسانية: الحاجة إلى إيقاف الحرب بسبب القتل والتدمير والمعاناة الإنسانية، مع الضغط العربي والمصري لوقف ما وصفه بـ"حرب الإبادة"، الحفاظ على القضية الفلسطينية: عدم التفريط بالحقوق الفلسطينية لصالح إيقاف الحرب.

وأضاف فهمي، خلال لقائه ببرنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، أن هناك أطرافًا مثل إسرائيل لا تؤمن بحل الدولتين وترغب في تهميش الهوية الفلسطينية على الأرض، سواء من حيث الأفراد أو ضم الأراضي، بينما أشار إلى أن الإجرام الإسرائيلي دفع المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، للتفكير وإعادة تقييم موقفها رغم تأييدها لإسرائيل.

الخطوة الأولى والمرحلة التالية بعد قمة شرم الشيخ

ووصف الاتفاق في قمة شرم الشيخ بأنه خطوة أولى جيدة، مؤكدًا أنه حتى الآن لا يمكن الحكم على اكتمالها، إذ أن إسرائيل لم تحقق هدفها في نزع سلاح حماس بالكامل، وحماس بدورها لم تكن راغبة في تسليم الرهائن إلا بعد الانسحاب الكامل من غزة. وأوضح أن الطرفين اضطرّا للرضوخ تحت ضغط المجتمع الدولي.

خطة ترامب "مكتوبة بقلم رصاص"

وشدد فهمي على أن خطة ترامب مرنة وستُدخل عليها تعديلات خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن الخطوات تتضمن إجراءات متدرجة حتى الوصول إلى المرحلة الأخيرة وهي تفكيك قدرات حماس وليس نزع السلاح بالكامل، وأن الفقرة الأخيرة من الخطة تنص بشكل عام على توفير ظروف جيدة للشعب الفلسطيني لتحقيق طموحاته المشروعة.

مقارنة بين القدس وشرم الشيخ



وأشار فهمي إلى أن مقارنة صور توقيع الاتفاق في القدس وشرم الشيخ تكشف الكثير، ففي القدس، كان التركيز على مواقف سياسية لليمين الإسرائيلي وتمجيد الرئيس ترامب لتخفيف وطأة التحقيقات الداخلية، بينما حاول ترامب طمأنة الجانب الإسرائيلي، أما في شرم الشيخ، شاركت 30-40 دولة بمختلف التمثيل، وقدم الرئيس السيسي خطة كاملة وخطابًا واضحًا أكد فيه على حل الدولتين كمشروع مصري وعربي، وصولًا إلى تحقيق طموحات الشعب الفلسطيني المشروعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.