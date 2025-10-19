محمد عبد الجليل يكتب: "أكتوبر" يتوهج بمركز "المنارة": عندما يلتقي الفن بالوعي..الشئون المعنوية للقوات المسلحة تبدع في احتفالية النصر الـ ٥٢

لم يكن المشهد في مركز المنارة مجرد مناسبة تقليدية، احتفاءً بالذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، بل تحول بفضل التخطيط الدقيق والمحترف إلى ندوة تثقيفية وحفل فني متكامل، استطاعت فيه إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة أن تثبت مرة أخرى أنها "مايسترو" المشاعر الوطنية، والجهة القادرة على إخراج الحدث بأعلى درجات الرقي والاحترافية.

في حضرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المُسلحة، تمضي رسالة أكتوبر أجيالا متتالية، مؤكدة أن الإرادة المصرية لا تُقهر.

"إدارة الشئون المعنوية" اللمسة السحرية التي صنعت "اللقاء اللائق"

لا يمكن تجاوز هذا النجاح دون التوقف أمام الجهد الخارق الذي بذلته إدارة الشئون المعنوية، فمن الدقة في اختيار الفقرات، إلى التناغم بين العروض الفنية والرسائل الوثائقية، كل شيء سار بخطوات محسوبة، لقد كان هذا الإعداد هو الحدث الذي مكّن إخراج الحفل بالشكل والمظهر اللائق، بل بالمظهر المبهر الذي يرسخ الوعي في النفوس.

استهلت فعاليات الندوة الـ ٤٢ بخشوع بتلاوة آي الذكر الحكيم، لتتبعها سلسلة من الرسائل المباشرة والمؤثرة:

"أصل الحكاية" و"انتصرنا"

البداية كانت لغرس التاريخ في العقول، عبر فقرة فنية ثم عرض مسرحي، أعادا الجمهور إلى لحظات ما قبل العبور، وإلى النشوة التي أعقبت الانتصار، ليصبح التاريخ حيًا يُشاهد لا مجرد ذكرى تُروى.

"أبطال أكتوبر" على المسرح.. صورة تساوي تاريخًا

وصل الفيلم الوثائقي "حرب أكتوبر" إلى نقطة الذروة، عندما تحول الشاشات إلى واقع، وظهرت على المسرح قامات صنعت النصر. لقطة الرئيس السيسي وهو يلتقط صورة تذكارية مع هؤلاء الأبطال، هي تحية وطنية لا يمكن أن يمر تأثيرها مرور الكرام، إنها لحظة اعتراف وتقدير تستلهم منها الأجيال القادمة.

السيسي، فيتو

"حروب لا تنتهي": دعوة الرئيس لـ "بناء الوعي" كخط دفاع

لم يكتفِ البرنامج باستعراض الماضي، بل انتقل بذكاء إلى تحديات الحاضر والمستقبل. فقرة "الفن في بناء الوعي" كانت تمهيدًا قويًا لفيلم "حروب لا تنتهي"، في إشارة واضحة إلى أن المعركة الحالية هي معركة الوعي والإرادة. مشاركة كورال وزارة الشباب والرياضة في فقرة فنية لاحقة أكدت على أن الوعي مهمة مجتمعية يشارك فيها الجميع.

تكريم الأبطال وخطاب "إنجازات أكتوبر العظيم"

بعد مراسم تكريم أحد عشر من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، جاءت كلمة الرئيس السيسي، التي كانت بمنزلة خريطة طريق للإنجازات، مؤكدًا أن أكتوبر ليس مجرد شهر نصر عسكري، بل أصبح رمزًا للإرادة المصرية في كل مجال:

الإنجازات الممتدة: أشار الرئيس إلى نصر ١٩٧٣ كنقطة انطلاق، وربطها بالنجاحات الحالية.

وقف الحرب في غزة والدبلوماسية الظافرة: أبرز الرئيس ما شهده الشهر من إنجازات دبلوماسية، وعلى رأسها وقف الحرب في قطاع غزة، وهو انتصار للجهود المصرية، ثم انتخاب الدكتور خالد العناني مديرًا عامًا لليونسكو. تهنئة الرئيس للعناني وتأكيده على "دعم الدولة الكامل له لإنجاح مهمته الدولية الجديدة"، تكشف عن استراتيجية مصرية واضحة في دعم كفاءاتها عالميًا.

فوز مستحق وتطلعات طموحة: اختتم الرئيس إنجازات الشهر بانتخاب مصر لعضوية المجلس الدولي لحقوق الإنسان، وعبّر عن تطلعه الجاد والمشروع نحو فوز مصر بمنصب مدير عام منظمة الطيران المدني الدولي، في تأكيد على أن مصر تستحق مكانتها الريادية عالميًا.

هذا الحفل الرائع والندوة التثقيفية، لم يكونا سوى دليل عملي على أن الجهد المخلص، المتمثل في دور إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، هو كلمة السر في إخراج الأحداث الوطنية بمثل هذا المستوى الرفيع، لتبقى ذكرى أكتوبر متجددة ومُلهمة.

