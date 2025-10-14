في ذكرى استشهاده، اللواء أحمد حمدي مهندس العبور وبطل جسور النصر في حرب أكتوبر

فى مثل هذا اليوم من عام 1973 وخلال حرب أكتوبر استشهد البطل والقائد اللواء أحمد عبد الحميد حمدى مهندس العبور الذى بنى جسور النصر بحرب أكتوبر وأنشأ المعابر التي مر عليها الجيش المصري من الغرب إلى الشرق والتى حققت فيها مصر انتصار كبير.

ونسلط الضوء على مسيرة وبطولات اللواء أحمد حمدى والذى كان له دور بارز فى حرب أكتوبر 1973 واستشهد خلال تنفيذ الكوبرى كم 137 ترقيم قناة بجنوب البحيرات المخصصة للقرقة السابعة المشاة على امتداد محور طريق الجديدى وذلك بمناسبةالذكرى الـ 52 على احتفالات أكتوبر واستشهاد البطل.

الشهيد البطل احمد حمدى

الميلاد والنشاة

ولد البطل أحمد حمدي في 20 مايو 1929 بالمنصورة وتخرج في كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1951 قسم الميكانيكا، والتحق بالقوات الجوية في 18 أغسطس 1951، ثم انتقل إلى سلاح المهندسين عام 1954 وحصل على دبلوم الدراسات الميكانيكية من جامعة القاهرة عام 1957.

مشاركته في حرب 1956

في حرب 1956( العدوان الثلاثي)، أظهر الشهيد أحمد حمدي بطولة واضحة حينما فجر بنفسه كوبري الفردان حتى لا يتمكن العدو من المرور عليه، وأطلق عليه زملاؤه لقب ( اليد النقية)، لأنه أبطل آلاف الألغام قبل انفجارها.

صاحب فكرة الأبراج الحديدية علي الشاطئ الغربي للقناة

كان صاحب فكرة إقامة نقاط للمراقبة على أبراج حديدية على الشاطئ الغربي للقناة بين الأشجار لمراقبة تحركات العدو

قصة استشهاد البطل

اللواء عبد الحميد شرارة ابن أخت القائد الشهيد اللواء أحمد عبد الحميد حمدي روى قصة استشهاده قائلا: لم يكن الشهيد رجلا عاديا فهو يحب أن يقوم بالعمل بيديه وسط جنوده، وتحديدا يوم 14 اكتوبر عام 1973 فى حوالى الساعة 1600 (4 بعد الظهر) استشهد خالى الغالى اللواء اح مهندس أحمد حمدى عبد الحميد حمدى، خلال تنفيذ إصلاح الكوبرى كم 137 ترقيم قناة بجنوب البحيرات المخصص للفرقة السابعة المشاة، على امتداد محور طريق الجدى، وكنت آخر من قابله من العائلة حوالى الساعة 2 ظهرا.

وأضاف شرارة: كنت وقتها برتبة الرائد قائد السرية 37 شرطة عسكرية، المشكلة من مدرسة الشرطة العسكرية والمكلف بتنظيم المرور على كبارى ومعديات الجيش الثالث الميدانى خلال حرب أكتوبر، وكنت آخر من أخذه بالأحضان، وكنت لم أره قبل الحرب بشهور رغم أنه كان يسكن معنا فى نفس المنزل، وفى الطابق الذى يعلونا مباشرة بمصر الجديدة.

