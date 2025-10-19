بالأسماء، الرئيس السيسي يكرم 11 من أبطال حرب أكتوبر 1973

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المُسلحة، اليوم، فعاليات الندوة التثقيفية الـ٤٢ التي تنظمها القوات المسلحة، في إطار احتفالات مصر بالذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وكرم الرئيس السيسي أحد عشر من أبطال حرب أكتوبر المجيدة وهم:



لواء أركان حرب أحمد سمير محمد عياط - من المشاة

لواء أركان حرب هاني محمد رزق منصور – مدرعات

عقيد فتحي حسن أحمد النحاس – مدرعات

عميد محمد محمود يوسف حسن – المدفعية

لواء أركان حرب محفوظ محمد طه مرزوق – القوات البحرية

لواء طبيب محمد حسني حمزة – الخدمات الطبية

لواء طيار محمد رضا عبد الحميد صقر – القوات الجوية

لواء طيار أحمد فهمي محمد زكي – الدفاع الجوى

رقيب توفيق بكرى توفيق هاشم – مدفعية

رقيب أحمد محمد أمين غنيم – المهندسين

عريف مجند ماهر إسماعيل – المدرعات



