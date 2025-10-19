أكسيوس: مسؤول أمريكي يؤكد أن إسرائيل ستعيد فتح معابرغزة صباح الإثنين

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلًا عن مسؤول في الإدارة الأمريكية أن إسرائيل أبلغت واشنطن نيتها إعادة فتح المعابر المؤدية إلى قطاع غزة صباح يوم الإثنين، بعد أيام من الإغلاق الكامل الذي فرضته على القطاع.



خطوة بعد ضغوط أمريكية ودولية



وأوضح المصدر أن القرار جاء عقب اتصالات مكثفة بين مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، للضغط باتجاه استئناف إدخال المساعدات الإنسانية وتخفيف القيود المفروضة على المدنيين في غزة.



توقعات بعودة حركة الإغاثة



وبحسب التقرير، من المقرر أن تُستأنف عمليات إدخال المواد الغذائية والطبية والوقود عبر معابر رفح وكرم أبو سالم وبيت حانون (إيرز)، مع رقابة أمنية مشددة من الجانب الإسرائيلي.



ترحيب حذر من الوسطاء



ورحبت الجهات الوسيطة، وعلى رأسها مصر وقطر، بالخطوة، معتبرةً أنها إشارة إيجابية نحو تثبيت التهدئة، لكنها حذّرت من تكرار عمليات الإغلاق التي تزيد من حدة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلًا عن مسؤول رفيع المستوى، أن القيادة السياسية قررت إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة بشكل كامل.

