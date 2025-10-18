الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

متحدث الرياضة: لا جدال في وطنية كيشو ونتواصل معه للعودة لمصر

كيشو، فيتو
كيشو، فيتو

أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن محمد كيشو بطل المصارعة يُعد واحدًا من أهم الأبطال المصريين اللي شرفوا مصر في المحافل الدولية، مؤكدًا أن وطنيته لا يمكن التشكيك فيها.


وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة القاهرة والناس:"مفيش دولة في العالم بتبص لأي لاعب إلا لو كان بطل باسم بلده.. وكيشو رفع علم مصر 12 سنة، وده كفاية يخلينا نحترمه ونقدره".

توجيهات رئاسية بدعم الأبطال الأولمبيين

وأوضح الشاذلي أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بدعم اللاعبين الأولمبيين بشكل مستمر، مؤكدًا أن مصر بدأت مشروعًا قوميًا لتطوير الألعاب الفردية وتقديم دعم مادي ومعنوي للأبطال.


وأضاف:"زمان كانت المكافآت وفق لوائح قديمة، لكن دلوقتي في فكر إداري جديد، وفي دعم من البنوك والمؤسسات والرعاة، والرياضي بقى له مكانته".

مكافآت ومعاشات للأبطال

 

وأشار المتحدث باسم وزارة الرياضة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بزيادة مكافآت الحاصلين على الميداليات في الألعاب الفردية، موضحًا أن مصر من الدول القليلة اللي بتقدم معاش أو راتب شهري للأبطال بجانب المكافأة، وده بيأكد حرص الدولة على رعاية أبطالها بشكل دائم.

"سنتواصل مع كيشو قريبًا"

 

واختتم الشاذلي تصريحاته قائلًا:"الوزارة هتتواصل مع كيشو لعودته لمصر مرة تانية، وإحنا بنعتبره ابن من أبناء الوطن.. الدولة دايمًا فاتحة بابها".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرياضة كيشو مصر المصارعة وزارة الشباب والرياضة محمد كيشو كيشو بطل المصارعة الالعاب الفردية

مواد متعلقة

وزارة الرياضة: هناك تحركات مشبوهة من كيانات خارجية تستهدف استقطاب اللاعبين المصريين

كيشو يعلن اعتزاله المصارعة

الأكثر قراءة

إصابة الطيار، نيزك يضرب طائرة وزير الدفاع الأمريكي أثناء رحلة إلى لوس أنجلوس (صور)

هل يرتفع سعر الخبز السياحي بعد زيادة المحروقات؟ الشعبة توضح

لقب السوبر الإفريقي ينعش خزينة بيراميدز بـ 500 ألف دولار

منة شلبي: أنا هاوية بأجر محترف وورثت التسامح عن أمي

تصل إلى 10 آلاف جنيه، قفزة بأسعار الأسمدة في ثالث أيام ارتفاع البنزين والسولار

كراسة شروط حجز شقق بيتك في مصر

جميعهم من أسيوط، إصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص بـ"صحراوي المنيا"

ارتفاع يصل إلى 37 جنيهًا في الضاني والبتلو، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

خدمات

المزيد

توابع زيادة البنزين، ارتفاع جديد في أسعار الجبن الأبيض والرومي والشيدر بالأسواق

ارتفاع يصل إلى 37 جنيهًا في الضاني والبتلو، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

سعر السكر في السوق المحلية اليوم ( تحديث لحظي )

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 19 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 19 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية