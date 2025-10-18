متحدث الرياضة: لا جدال في وطنية كيشو ونتواصل معه للعودة لمصر

أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن محمد كيشو بطل المصارعة يُعد واحدًا من أهم الأبطال المصريين اللي شرفوا مصر في المحافل الدولية، مؤكدًا أن وطنيته لا يمكن التشكيك فيها.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة القاهرة والناس:"مفيش دولة في العالم بتبص لأي لاعب إلا لو كان بطل باسم بلده.. وكيشو رفع علم مصر 12 سنة، وده كفاية يخلينا نحترمه ونقدره".

توجيهات رئاسية بدعم الأبطال الأولمبيين

وأوضح الشاذلي أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بدعم اللاعبين الأولمبيين بشكل مستمر، مؤكدًا أن مصر بدأت مشروعًا قوميًا لتطوير الألعاب الفردية وتقديم دعم مادي ومعنوي للأبطال.



وأضاف:"زمان كانت المكافآت وفق لوائح قديمة، لكن دلوقتي في فكر إداري جديد، وفي دعم من البنوك والمؤسسات والرعاة، والرياضي بقى له مكانته".

مكافآت ومعاشات للأبطال

وأشار المتحدث باسم وزارة الرياضة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بزيادة مكافآت الحاصلين على الميداليات في الألعاب الفردية، موضحًا أن مصر من الدول القليلة اللي بتقدم معاش أو راتب شهري للأبطال بجانب المكافأة، وده بيأكد حرص الدولة على رعاية أبطالها بشكل دائم.

"سنتواصل مع كيشو قريبًا"

واختتم الشاذلي تصريحاته قائلًا:"الوزارة هتتواصل مع كيشو لعودته لمصر مرة تانية، وإحنا بنعتبره ابن من أبناء الوطن.. الدولة دايمًا فاتحة بابها".

