الدوري الإيطالي، تعادل سلبي بين أتالانتا ولاتسيو في الشوط الأول

الدوري الإيطالي، انتهى الشوط الأول من مباراة أتالانتا أمام لاتسيو، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على ملعب جيويس، ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم “ الكالتشيو”.

إنتر ميلان يتصدر الدوري الإيطالي

الدوري الإيطالي، تصدر إنتر ميلان ترتيب الدوري الإيطالي، بعد الفوز على روما بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ7 من الدوري الإيطالي “الكالتشيو” للموسم الحالي 2025/2026.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 15 نقطة، ليتساوى مع نابولي وروما، ويتصدر الترتيب بفارق الأهداف فقط، في انتظار ما ستسفر عنه باقي نتائج مباريات الجولة الـ7.

إنتر يفوز على روما

وانتهت مباراة روما ضد إنتر ميلان بنتيجة 0/1 للإنتر، في المباراة التي جرت على ملعب الأولمبيكو، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي.

