الدوري الإيطالي، إنتر ميلان يتقدم على روما 0/1 في الشوط الأول

روما وإنتر ميلان،
روما وإنتر ميلان، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة روما ضد إنتر ميلان بنتيجة 0/1 للإنتر، في المباراة التي تقام على ملعب الأولمبيكو، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي.

سجل آنجي يوان بوني هدف إنتر ميلان في شباك روما في الدقيقة 6.

ترتيب إنتر ميلان وروما في الدوري الإيطالي 

ودخل إنتر ميلان المباراة متصدرا جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة جمعها من 8 مباريات، حقق خلالها 7 انتصارات وتعادلًا وحيدًا دون أي هزيمة، وسجل لاعبوه 18 هدفًا واستقبلت شباكهم 5 أهداف فقط.

في المقابل، يحتل روما المركز الخامس برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات مقابل 3 هزائم، أحرز لاعبوه 14 هدفًا واستقبلوا 9 أهداف.

تشكيل إنتر ميلان أمام روما

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: مانويل أكانجي – أتشيربي – باستوني.

خط الوسط: دومفريس – باريلا – تشالهانوجلو – مخيتاريان – دي ماركو.

خط الهجوم: بوني – لاوتارو مارتينيز.

تشكيل روما ضد إنتر ميلان

حراسة المرمى: ميل سفيلار.

خط الدفاع: مانشيني – هيرموسو – إيفان نديكا.

خط الوسط: زكي تشيليك – كريستانتي – كوني – ويسلي – سولي.

خط الهجوم: بيليجريني – باولو ديبالا.

 

روما ضد إنتر ميلان روما إنتر ميلان الدوري الإيطالي

