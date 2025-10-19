الأحد 19 أكتوبر 2025
إعلام إسرائيلي: وقف إدخال المساعدات إلى غزة حتى إشعار آخر

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية لغزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المستوى السياسي استجاب لتوصية جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقرر وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة حتى إشعار آخر، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد جديد وخرق صريح لـ اتفاق غزة الأخير.

توصية عسكرية وتنفيذ فوري
 

ووفقًا للتقارير، فإن القرار جاء بناءً على تقديرات أمنية قدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي، تشير إلى ضرورة تجميد دخول الشحنات الإغاثية عبر المعابر، بحجة تقييم الوضع الميداني وإعادة النظر في الترتيبات الإنسانية داخل قطاع غزة.

خرق لاتفاق غزة 


الخطوة الإسرائيلية تُعد – بحسب مراقبين – انتهاكًا واضحًا للتفاهمات الأخيرة التي نصت على استمرار تدفق المساعدات إلى سكان القطاع، خاصة في ظل الظروف الإنسانية القاسية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في غزة.

تحذيرات من كارثة إنسانية


من جانبها، حذّرت منظمات دولية وإغاثية من أن هذا القرار يؤدي إلى تفجير أزمة إنسانية جديدة، مع توقف إمدادات الغذاء والدواء والوقود، مطالبة بضرورة الالتزام بالاتفاقات الموقعة وتحييد المدنيين عن أي تصعيد سياسي أو عسكري.

موقف فلسطيني غاضب


في المقابل، اعتبرت الجهات الفلسطينية القرار بمثابة عقاب جماعي ومحاولة لابتزاز سياسي، مؤكدة أن استمرار هذا الإجراء يؤدي إلى انهيار الجهود الدولية للتهدئة وعودة التوتر إلى المشهد الميداني.

